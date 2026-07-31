Райффайзенбанк заработал в первом полугодии €0,55 млрд
Российское подразделение австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) принесло за первое полугодие 2026 года чистую прибыль в размере €0,55 млрд. В результате его доля в общей прибыли группы составила 40%. При этом Райффайзенбанк постепенно сворачивает свою деятельность, хотя и менее активно, чем Юникредит-банк. RBI не оставляет попыток уйти с российского рынка, но в настоящее время сосредоточена на иске к компании «Распериа».
В первом полугодии 2026 года чистая прибыль Райффайзенбанка (крупнейшего в РФ банка с иностранным капиталом) составила €550 млн, следует из отчетности по МСФО группы Raiffeisen Bank International AG. Годом ранее российский банк получил убыток в €861 млн. В результате в этом году доля российской «дочки» в общей прибыли группы составила 40%. В 2023–2024 годах она достигала 49%.
Положительный результат этого года сопровождался постепенным сокращением доходов банка. В частности, чистый процентный доход сократился на 13,2%, до €780 млн, чистый комиссионный доход — на 8%, до €353 млн. При этом от торговой деятельности банк не получил почти никакого дохода (€2 млн против €124 млн годом ранее). Такую динамику показателей в RBI объясняют снижением доходности по краткосрочным депозитам в Банке России из-за снижения ключевой ставки, сокращением объема клиринговых, расчетных и платежных услуг и снижением объема операций с иностранной валютой.
Подробнее — в материале «Ъ» «Прибыль уходит последней».
В первом квартале 2024 года чистая прибыль Raiffeisen Bank International (RBI) в России составила €326 млн, а доля российского бизнеса в общей прибыли группы достигла 45%. При этом рентабельность капитала RBI в РФ (ROE) составляла 29,1%, что выше показателей Сбербанка и ВТБ за тот же период. Несмотря на прибыльность, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и власти США продолжают оказывать давление на RBI с целью сокращения его деятельности в России. В частности, ЕЦБ потребовал от банка ускорить сворачивание бизнеса, а США угрожали отключением от американской финансовой системы из-за операций в России. В ответ на это RBI заявила о планах по дальнейшему сокращению российского бизнеса, включая кредитный портфель, и уже значительно сократила операции в РФ, а также корреспондентские отношения со всеми российскими банками, кроме своего дочернего.
Raiffeisen Bank International сталкивается с препятствиями при уходе с российского рынка, включая необходимость согласования сделки с российскими и европейскими органами власти. Возможные сценарии включают продажу или выделение российского подразделения. В 2025 году Райффайзенбанк столкнулся с судебным разбирательством с компанией «Распериа Трейдинг Лимитед», что привело к убытку в €861 млн во втором квартале 2025 года и формированию резервов для покрытия возможных потерь по иску. При этом, несмотря на убыток, Raiffeisen Bank International продолжает получать значительную прибыль от российского бизнеса.
В предыдущие годы российский Райффайзенбанк также показывал высокие результаты. В 2022 году чистая прибыль банка в России выросла в 4,3 раза, до €2,058 млрд, составив более половины доходов всей группы. В 2023 году, хотя прибыль по российским стандартам бухучета сократилась на 11,1% по сравнению с 2022 годом, российский бизнес RBI все равно обеспечил более 56% консолидированной чистой прибыли группы. В 2024 году прибыль Raiffeisen Bank International от деятельности в России сократилась на 34,9%, до €873 млн, но чистый процентный доход продолжал расти.