Райффайзенбанк заработал в первом полугодии €0,55 млрд

Российское подразделение австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) принесло за первое полугодие 2026 года чистую прибыль в размере €0,55 млрд. В результате его доля в общей прибыли группы составила 40%. При этом Райффайзенбанк постепенно сворачивает свою деятельность, хотя и менее активно, чем Юникредит-банк. RBI не оставляет попыток уйти с российского рынка, но в настоящее время сосредоточена на иске к компании «Распериа».

В первом полугодии 2026 года чистая прибыль Райффайзенбанка (крупнейшего в РФ банка с иностранным капиталом) составила €550 млн, следует из отчетности по МСФО группы Raiffeisen Bank International AG. Годом ранее российский банк получил убыток в €861 млн. В результате в этом году доля российской «дочки» в общей прибыли группы составила 40%. В 2023–2024 годах она достигала 49%.

Положительный результат этого года сопровождался постепенным сокращением доходов банка. В частности, чистый процентный доход сократился на 13,2%, до €780 млн, чистый комиссионный доход — на 8%, до €353 млн. При этом от торговой деятельности банк не получил почти никакого дохода (€2 млн против €124 млн годом ранее). Такую динамику показателей в RBI объясняют снижением доходности по краткосрочным депозитам в Банке России из-за снижения ключевой ставки, сокращением объема клиринговых, расчетных и платежных услуг и снижением объема операций с иностранной валютой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прибыль уходит последней».