Прибыль уходит последней

Российское подразделение австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) принесло за первое полугодие 2026 года чистую прибыль в размере €0,55 млрд. В результате его доля в общей прибыли группы составила 40%. При этом Райффайзенбанк постепенно сворачивает свою деятельность, хотя и менее активно, чем Юникредит-банк. RBI не оставляет попыток уйти с российского рынка, но в настоящее время сосредоточена на иске к компании «Распериа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В первом полугодии 2026 года чистая прибыль Райффайзенбанка (крупнейшего в РФ банка с иностранным капиталом) составила €550 млн, следует из отчетности по МСФО группы Raiffeisen Bank International AG. Годом ранее российский банк получил убыток в €861 млн. В результате в этом году доля российской «дочки» в общей прибыли группы составила 40%. В 2023–2024 годах она достигала 49%.

Положительный результат этого года сопровождался постепенным сокращением доходов банка. В частности, чистый процентный доход сократился на 13,2%, до €780 млн, чистый комиссионный доход — на 8%, до €353 млн. При этом от торговой деятельности банк не получил почти никакого дохода (€2 млн против €124 млн годом ранее). Такую динамику показателей в RBI объясняют снижением доходности по краткосрочным депозитам в Банке России из-за снижения ключевой ставки, сокращением объема клиринговых, расчетных и платежных услуг и снижением объема операций с иностранной валютой. Как поясняет руководитель направления по работе с финансовыми институтами группы Б1 Геннадий Шинин, банки с собственниками из недружественных стран «в основном нацелены на минимизацию рисков, аккумулирование высвобождающейся ликвидности и ее размещение в низкорисковых инструментах в Банке России».

Вместе с тем в этом году на финансовый результат банка не оказало негативного влияния создание резервов на юридические споры и выплату компенсаций, замечает ведущий аналитик Freedom Global Наталия Мильчакова. В конце апреля 2025 года Райффайзенбанк выплатил €1,87 млрд компании «Распериа Трейдинг Лимитед» в качестве компенсации за срыв сделки по продаже группе RBI акций Strabag. Кроме того, в конце прошлого года банку пришлось создавать резерв под новый иск от этой компании на сумму €339 млн (см. “Ъ” от 9 февраля 2026 года).

Результат Райффайзенбанка за первое полугодие нельзя назвать полностью удачным. «Без учета прошлогодних резервов операционная траектория отрицательная»,— отмечает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. Операционный результат банка по итогам первого полугодия сократился на 29%, до €772 млн. Впрочем, в Юникредит-банке (третий по величине банк с иностранным капиталом) результаты в отчетный период были значительно хуже. По данным отчетности материнской Unicredit Group, чистая прибыль российского банка сократилась на 43%, до €268 млн. При этом кредитный портфель сжался в два раза, до €0,5 млрд, а депозитный портфель — на 31%, до €2,3 млрд.

«Крупнейшие иностранные банки с акционерами из недружественных стран оказались между требований двух регуляторных систем. В России они должны сохранять устойчивость и обслуживать клиентов, тогда как европейские регуляторы требуют сокращать российский бизнес»,— отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.

В целом австрийская группа RBI стратегически нацелена на сворачивание российского бизнеса, отмечается в презентации группы. Однако продать российский банк довольно сложно — с учетом получения необходимых разрешений от регуляторов разных стран. «Простого пути осуществить эту сделку нет, но мы должны продолжать попытки продать актив… Это область, где я поручил команде приложить максимум усилий»,— заявил CEO RBI Майкл Хёллерер на конференц-звонке при представлении отчетности (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что уход из России является крайне важным моментом для группы, однако она сейчас сосредоточилась на иске к «Распериа», после чего перейдет «к следующим шагам».

Дарья Загайнова, Юлия Пославская