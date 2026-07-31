«Норникель» увеличил выручку за полгода до максимума с 2022 года

Составлено ИИ-Ассистентъ

Увеличение выручки и прибыли «Норникеля» по итогам первого полугодия 2026 года происходит на фоне неоднозначной динамики в предыдущие периоды. Так, в 2025 году компания столкнулась со снижением финансовых показателей. Чистая прибыль по МСФО за 2025 год упала на 37% до $1,8 млрд, а выручка сократилась на 13% до $12,5 млрд. Основной причиной этого было снижение рыночных цен на никель и платину, а также временные экспортные пошлины. Менеджмент рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год, ссылаясь на необходимость сохранения финансовой устойчивости в условиях геополитических рисков и турбулентности сырьевых рынков.

Однако уже в 2025 году были признаки улучшения ситуации. В марте 2026 года президент «Норникеля» Владимир Потанин сообщал, что в 2025 году компания увеличила выручку на 10% до $13,8 млрд, EBITDA — на 9% до $5,7 млрд, а чистая прибыль выросла на 36% до $2,5 млрд. Это объяснялось выгодной динамикой курса рубля и ростом цен на металлы. Также в 2026 году прогнозировалось снижение профицита никеля на мировом рынке до 20 тыс. тонн с ранее ожидавшихся 200 тыс. тонн, что должно было поддержать цены и выручку производителей, включая «Норникель».

В целом, «Норникель» является крупнейшим в мире производителем палладия и одним из крупнейших поставщиков никеля, платины и меди. Компания ориентирована на экспорт, а цветные металлы (медь и никель) обеспечивают значительную часть её выручки (до 55% по состоянию на 2026 год). В 2026 году компания отмечала, что медь стала её главным металлом и обеспечивает свыше 30% выручки. При этом логистические сложности, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, в начале 2026 года рассматривались как некритичные, хотя и влияющие на длительность и стоимость поставок.

Компания сталкивается с внешними вызовами, такими как санкции и геополитическая нестабильность, которые влияют на её операционную, сбытовую и инвестиционную деятельность. Тем не менее, «Норникель» активно работает над адаптацией к этим условиям, включая переориентацию сбытовых потоков на азиатский регион и инвестиции в импортозамещение и цифровизацию. Важной проблемой остаётся волатильность цен на сырьевых рынках, которая напрямую влияет на финансовые показатели компании.