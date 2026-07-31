Мадьяр назвал возможные сроки отключения АЭС «Пакш»

Атомная электростанция (АЭС) «Пакш» может приостановить работу на несколько недель. Об этом сообщил венгерский премьер Петер Мадьяр. Мера связана с падением уровня воды в реке Дунай, передает Reuters.

Господин Мадьяр предупредил граждан об энергетическом кризисе, который может начаться в стране с 3 августа — после временного отключения АЭС «Пакш». Точные сроки остановки неизвестны, поскольку вода в Дунае может неделями оставаться на слишком низкой для охлаждения реакторов отметке. Сейчас станция работает менее чем на 50% от полной мощности.

«Пакш» — единственная действующая АЭС в Венгрии, запущена в 1982 году. На станцию приходится более половины вырабатываемой в стране электроэнергии.