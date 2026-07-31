Тренер Эдди Хау покинул «Ньюкасл»

Англичанин Эдди Хау ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Ньюкасл». Об отставке 48-летнего наставника сообщила пресс-служба команды.

«После почти пяти лет, в течение которых я отдавал клубу всю свою жизнь, сердце и душу, работая без устали, я чувствую, что в моих интересах и в интересах клуба будет лучше отойти от дел, восстановить силы и взять перерыв. Хотя принять это решение было невероятно сложно, я в глубине души уверен, что оно правильное. Каждый шаг, который я делал за время работы здесь, я делал, ставя интересы ''Ньюкасла'' выше своих собственных, и это решение не является исключением», — сказано в заявлении Эдди Хау.

Хау возглавлял «Ньюкасл» с 2021 года. Под его руководством клуб завоевал первый за 56 лет трофей, в 2025-м выиграв Кубок английской лиги. Период работы Хау, приглашенного саудовскими владельцами, вылился в стремительный прогресс. «Ньюкасл», временами вылетавший из Английской премьер-лиги — высшего дивизиона страны, закрепился в элите и дважды квалифицировался в Лигу чемпионов.

Ожидается, что преемником Эдди Хау станет 38-летний немец Маттиас Яйссле, возглавляющий «Аль-Ахли» из Джидды. До переезда в Саудовскую Аравию специалист работал с командой «Ред Булл Зальцбург».

В прошедшем сезоне «Ньюкасл» занял 12-е место в чемпионате Англии и дошел до полуфинала Кубка лиги. В новом первенстве команда стартует 23 августа домашним матчем против «Ливерпуля».

Арнольд Кабанов