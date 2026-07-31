Посольство связалось с сербским МВД из-за найденного трупа россиянки

Российское посольство в Белграде направило запросы в министерства внутренних и иностранных дел Сербии из-за смерти российской туристки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на диппредставительство.

Сейчас посольство ожидает обратной связи от компетентных органов. Близкие россиянки получают необходимую помощь консульства.

Речь идет о петербурженке Людмиле Турковой, которая приехала в Белград, чтобы навестить друзей. 25 июля она писала близким, что собирается пойти в клуб, после чего пропала. Тело девушки нашли спустя шесть дней в чемодане на окраине города. Точная причина смерти неизвестна. По этому делу задержаны несколько человек, один из которых имеет турецкое гражданство.