Количество объявлений о продаже россиянами жилья в Черногории выросло на 10–15%

Количество объявлений о продаже объектов недвижимости в Черногории от частных собственников из России в конце июля выросло на 10–15% год к году, подсчитали в Prian. Руководитель международного направления Kalinka Светлана Томсон также фиксирует их увеличение в последнее время. О росте экспозиции говорит и управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева, хотя процесс пока не носит массового характера.

В Tranio со ссылкой на местные власти говорят, что в 2025 году недвижимость в Черногории была у 4,5 тыс. граждан России и они занимали второе место по численности после сербов. В январе—июле доля Черногории от общего числа запросов россиян на покупку зарубежной недвижимости составила 4,4%, говорят в Tranio. Ирина Мошева отмечает, что российские покупатели часто рассматривают покупку недвижимости в Черногории для получения вида на жительство (ВНЖ). Это возможно при стоимости объектов от €150 тыс., продлевать документ требуется раз в год.

К продаже недвижимости в Черногории россиян подвигла перспектива введения в стране въездных виз, говорит госпожа Томсон. 23 июля решение это одобрило правительство страны (см. “Ъ” 26 июля). Мера гарантированно приведет к снижению турпотока. Сейчас на россиян, по оценке Российского союза туриндустрии (РСТ), приходится 16% всех прибытий в страну.

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