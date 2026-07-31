Суд в Армении национализировал коньячный завод «Арарат» Гагика Царукяна
Антикоррупционный суд Армении передал коньячно-винно-водочный завод «Арарат» оппозиционера Гагика Царукяна в управление государства. Об этом сообщила Генеральная прокуратура страны в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta).
Суд принял решение по иску Генпрокуратуры о конфискации имущества незаконного происхождения, поданному 9 октября 2023 года. В середине июля Антикоррупционный суд передал в управление государства компанию господина Царукяна «Араратцемент». Ведомство также требует конфисковать его недвижимость, транспорт и доли в 38 юрлицах, включая ООО «Мульти Груп Концерн», ООО «Мульти Автотранс», ООО «Онира клуб».
Лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян — один из самых богатых людей страны. Он участвовал в июньских парламентских выборах, победу на которых одержал действующий премьер Никол Пашинян. С 7 июля бизнесмен находится под арестом по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.
В Армении ужесточение правоприменительной практики в отношении производителей коньяка началось в 2018 году с приходом премьер-министра Никола Пашиняна, когда власти начали проверять сырьё на предмет использования импортных компонентов. Армения также согласилась отказаться от названия «коньяк» по соглашению с ЕС, по которому стране будут выделены €3 млн. В 2024 году министр экономики Армении Геворг Папоян сообщил, что начался процесс перехода от наименования «коньяк» к «армянский бренди». Российский дистрибьютор «Лудинг» ранее планировал приобрести 50% Араратского коньячного завода, но сделка сорвалась. Причиной мог быть недостаточный объем собственных виноградников у завода, что не позволило бы выпускать коньяк, соответствующий определению «армянский». В целом, проблемы с качеством армянского коньяка возникали и ранее. В частности, в 2024 году Роспотребнадзор приостановил продажи коньяков и вин ряда армянских производителей в России из-за несоответствия обязательным требованиям. Ограничения также коснулись других товаров из Армении, включая цветы, фрукты, овощи и минеральную воду, на фоне кризиса в российско-армянских отношениях. Сложившаяся ситуация может негативно сказаться на местных производителях, для которых Россия является ключевым рынком сбыта.