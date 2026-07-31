Суд в Армении национализировал коньячный завод «Арарат» Гагика Царукяна

Антикоррупционный суд Армении передал коньячно-винно-водочный завод «Арарат» оппозиционера Гагика Царукяна в управление государства. Об этом сообщила Генеральная прокуратура страны в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta).

Суд принял решение по иску Генпрокуратуры о конфискации имущества незаконного происхождения, поданному 9 октября 2023 года. В середине июля Антикоррупционный суд передал в управление государства компанию господина Царукяна «Араратцемент». Ведомство также требует конфисковать его недвижимость, транспорт и доли в 38 юрлицах, включая ООО «Мульти Груп Концерн», ООО «Мульти Автотранс», ООО «Онира клуб».

Лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян — один из самых богатых людей страны. Он участвовал в июньских парламентских выборах, победу на которых одержал действующий премьер Никол Пашинян. С 7 июля бизнесмен находится под арестом по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.