ФСБ пресекла незаконную продажу топлива в Крыму
Сотрудники ФСБ пресекли незаконную продажу топлива в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передают «Вести Крым». Задержаны причастные к нелегальной продаже жители полуострова, их точное число не уточняется.
ФСБ проводила плановые проверки в Керчи и Ленинском районе, во время которых сотрудники ведомства проверили 106 граждан и досмотрели 381 автомобиль. К административной ответственности привлекли восемь человек. Тем, кто незаконно продавал бензин и топливо, может грозить как административная, так и уголовная ответственность, отметили в ФСБ.
В Крыму действуют ограничения на отпуск топлива. Их ввели в мае после ударов ВСУ по трассе «Новороссия», идущей от Ростова-на-Дону на полуостров через новые регионы. В начале июля глава региона Сергей Аксенов заявил, что ситуация «остается напряженной и сохранится на некоторое время».
Ограничения на отпуск топлива в Крыму были введены в конце мая 2026 года после ударов ВСУ по трассе «Новороссия», проходящей через новые регионы. Сначала лимит составлял 30 литров в одни руки, а цены на бензин были заморожены на месяц. Затем лимит понизили до 20 литров, а свободную продажу топлива несколько раз приостанавливали, позволяя приобрести его только по талонам. Проблема усугублялась тем, что Крым является одним из регионов, столкнувшихся с перебоями поставок топлива из-за ударов по части заводов.
Власти Крыма постоянно работали над нормализацией ситуации, ведя переговоры с федеральным центром и Министерством энергетики РФ. В частности, глава республики Сергей Аксенов сообщал, что многие решения, принимаемые для выхода из кризиса, не могут быть озвучены публично. Также отмечалось, что более высокая стоимость бензина в Крыму по сравнению с другими регионами обусловлена логистикой, и эту проблему местные власти планируют решать после завершения специальной военной операции.
Помимо Крыма, ограничения на продажу топлива с начала июня 2026 года вводились и в других российских регионах, включая Пензенскую, Вологодскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую и Тюменскую области, а также Севастополь. Причины ограничений связывались с атаками беспилотников, проблемами с логистикой и плановыми ремонтами на заводах. В Севастополе, например, свободная продажа топлива была приостановлена из-за того, что бензовозы не смогли попасть в город.