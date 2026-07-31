ФСБ пресекла незаконную продажу топлива в Крыму

Сотрудники ФСБ пресекли незаконную продажу топлива в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передают «Вести Крым». Задержаны причастные к нелегальной продаже жители полуострова, их точное число не уточняется.

ФСБ проводила плановые проверки в Керчи и Ленинском районе, во время которых сотрудники ведомства проверили 106 граждан и досмотрели 381 автомобиль. К административной ответственности привлекли восемь человек. Тем, кто незаконно продавал бензин и топливо, может грозить как административная, так и уголовная ответственность, отметили в ФСБ.

В Крыму действуют ограничения на отпуск топлива. Их ввели в мае после ударов ВСУ по трассе «Новороссия», идущей от Ростова-на-Дону на полуостров через новые регионы. В начале июля глава региона Сергей Аксенов заявил, что ситуация «остается напряженной и сохранится на некоторое время».