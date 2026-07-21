Налоговая решила обанкротить орловского автодилера из-за долгов на 63 млн рублей

В Арбитражный суд Орловской области поступил иск межрайонной инспекции ФНС № 20 по Саратовской области с требованием обанкротить местного автодилера ООО «Северный ветер» Владимира Бутусова (владеет местной профильной ГК «Возрождение»). Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Размер задолженности составляет 63,1 млн руб. Другие подробности иска не раскрываются: он еще не принят к производству.

В ГК «Возрождение» не смогли прокомментировать «Ъ-Черноземье» возможное разбирательство: на момент звонка корреспондента в компании не было сотрудников, которые могли бы пообщаться с журналистами. По другим телефонам, в том числе указанным как относящиеся к ООО «Северный ветер», не ответили.

По собственным данным компании, ООО «Северный ветер» в структуре ГК «Возрождение» управляет дилерским центром (ДЦ) Haval в деревне Хардиково под Орлом, на улице Лесной, 1А. Ранее там же располагался ДЦ ушедшей из РФ марки Ford.

По собственным данным, сейчас в портфель брендов ГК «Возрождение» входят, помимо Haval, китайские марки JAC, Jetour, Dongfeng; российско-китайская Sollers.

По данным Rusprofile, ООО «Северный ветер» было зарегистрировано в Орловской области в феврале 2011 года. Основной вид деятельности — розничная торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах. Уставный капитал составляет 20 тыс. руб. Бенефициар и директор — Владимир Бутусов. По итогам 2025 года выручка составила 1,1 млрд руб., убыток — 177 млн руб. 2024 год компания завершила с более позитивными результатами: она выручила 2,4 млрд руб. и получила 2,5 млн чистой прибыли.

Господин Бутусов также является единоличным владельцем ООО «Возрождение» и собственником 51% ООО «Автогарант» (49% у Анатолия Бутусова), которые занимаются техобслуживанием и ремонтом автомобилей в Орловской области. Также ему принадлежат местные автодилеры ООО «Восточный ветер» и ООО «Реал Моторс».

Ранее Альфа-банк пытался обанкротить орловский «Реал Моторс» из-за долга на 62,7 млн руб. В итоге суд закрыл дело в связи с заключением мирового соглашения между сторонами.

Алина Морозова