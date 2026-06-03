Альфа-Банк вышел на мировую с орловским автодилером «Реал Моторс»

В Арбитражный суд Орловской области поступило ходатайство от Альфа-Банка об утверждении мирового соглашения в споре с местным автодилером: 2 июня судья подписала документ. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Банк обратился в Арбитражный суд Орловской области с иском к местному автодилеру ООО «Реал Моторс» в октябре 2025 года. Размер требований — 62,7 млн руб. Истец просил обратить взыскание на предмет залога по договору об ипотеке от 29 июля 2025 года. Причины заключения мирового соглашения в документации не разъясняются, однако о переговорах в судебной документации говорилось еще с марта. Резолютивная часть должна появиться позднее.

Третьи лица по делу — орловское ООО «Северный ветер» Владимира Бутусова, московское ООО «Грейт Волл Мотор Рус» (принадлежит гонконгской компании «Тайд текнолоджи энд трейд»), а также управление муниципального имущества и землепользования администрации Орла.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Реал Моторс» зарегистрировано в Орле в октябре 2005 года. Основной вид деятельности — розничная торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах. Уставный капитал — 13,5 млн руб. Директор — Владимир Бутусов. Ему принадлежат 76,02% долей компании. 23,98% долей владеет орловское ООО «Возрождение», которое полностью контролируется господином Бутусовым. По итогам 2025 года выручка «Реал Моторс» составила 153 млн руб., прибыль — 53 млн руб. Годом ранее выручка равнялась 708 млн руб., а убыток — 25 млн руб.

Ранее учредитель воронежских «Минудобрений» и тамбовская птицефабрика вышли на мировое соглашение в споре на 63 млн руб.

Анна Швечикова