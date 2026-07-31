Пашинян пригрозил взыскать c России $2 млрд за концессию ЮКЖД

Между Москвой и Ереваном назревает очередной конфликт — на этот раз из-за концессионного управления «дочкой» РЖД армянскими железными дорогами. Премьер Армении Никол Пашинян, который прежде предлагал передать управление третьей стороне, теперь допустил разбирательство по этому вопросу в арбитражном суде. А в ответ на торговые ограничения со стороны России Пашинян и вовсе пригрозил: за концессию Армения может потребовать $2 млрд.

По соглашению от 2008 года армянские железные дороги на 30 лет были переданы под концессионное управление дочерней структуры РЖД — ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД). Однако 30 июля Никол Пашинян заявил, что речь все еще идет о собственности республики, а потому Армения имеет право использовать свои железные дороги «как считает целесообразным».

Решить этот вопрос можно «по-дружески», подчеркнул премьер. «Возникнут разногласия — потом обсудим в арбитраже»,— заметил Никол Пашинян. А затем и вовсе пригрозил, что за использование этих самых железных дорог Ереван может потребовать выплат: «Сейчас много говорится, в основном оппозицией, о возможности подорожания того-то или того-то (из-за торговых ограничений России.— “Ъ”). Может выясниться, что за то, что в Армении было бесплатно 30 лет, Армения начнет требовать $2 млрд. Я не намекаю на железную дорогу, я прямо говорю, что это собственность Республики Армения и другого варианта нет».

Подробнее — в материале «Армения переходит дорогу РЖД».