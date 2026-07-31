Пашинян пригрозил взыскать c России $2 млрд за концессию ЮКЖД
Между Москвой и Ереваном назревает очередной конфликт — на этот раз из-за концессионного управления «дочкой» РЖД армянскими железными дорогами. Премьер Армении Никол Пашинян, который прежде предлагал передать управление третьей стороне, теперь допустил разбирательство по этому вопросу в арбитражном суде. А в ответ на торговые ограничения со стороны России Пашинян и вовсе пригрозил: за концессию Армения может потребовать $2 млрд.
По соглашению от 2008 года армянские железные дороги на 30 лет были переданы под концессионное управление дочерней структуры РЖД — ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД). Однако 30 июля Никол Пашинян заявил, что речь все еще идет о собственности республики, а потому Армения имеет право использовать свои железные дороги «как считает целесообразным».
Решить этот вопрос можно «по-дружески», подчеркнул премьер. «Возникнут разногласия — потом обсудим в арбитраже»,— заметил Никол Пашинян. А затем и вовсе пригрозил, что за использование этих самых железных дорог Ереван может потребовать выплат: «Сейчас много говорится, в основном оппозицией, о возможности подорожания того-то или того-то (из-за торговых ограничений России.— “Ъ”). Может выясниться, что за то, что в Армении было бесплатно 30 лет, Армения начнет требовать $2 млрд. Я не намекаю на железную дорогу, я прямо говорю, что это собственность Республики Армения и другого варианта нет».
Подробнее — в материале «Армения переходит дорогу РЖД».
Отношения между Ереваном и Москвой в последние годы характеризуются сложным периодом с ухудшением взаимопонимания, нарастанием напряженности и взаимными претензиями. Ереван критиковал Москву, обвиняя ее в нарушении трехстороннего заявления Азербайджаном, и предпринимал шаги к отдалению, отказываясь от опоры на Москву в обеспечении своей безопасности. Москва, со своей стороны, недовольна действиями Еревана и строго предупредила о невозможности продолжать недружелюбную политику, одновременно пользуясь преимуществами торгово-экономического сотрудничества.
Европейский союз способствует этому отдалению, требуя от армянского правительства сократить присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях и разорвать гуманитарные связи с Россией. Брюссельские чиновники убеждают Ереван в безоговорочной поддержке, обещая либерализацию визового режима и перспективы превращения Армении в «процветающий перекресток мира», если она будет следовать курсу евроинтеграции. Ранее уже наблюдались попытки Брюсселя вытеснить Москву из армяно-азербайджанского урегулирования, что также влияло на общую геополитическую ситуацию в регионе.
Случаи арбитражных разбирательств с участием России не единичны. Например, бывшая структура ЮКОСа, компания Yukos Capital, инициировала арбитражное разбирательство против России, требуя многомиллиардные компенсации. Международный арбитраж в Гааге присудил данной структуре ЮКОСа компенсацию в размере $5 млрд. Россия оспаривала эти решения и продолжала судиться, настаивая на отсутствии юрисдикции и нарушениях процедурных норм, но в итоге ей пришлось выплатить компенсации.
Подобные судебные споры могут затягиваться на годы, переходя из одной судебной инстанции в другую. Экс-акционеры ЮКОСа столкнулись с трудностями при исполнении решений о взыскании долгов с государств, поскольку значительная часть государственной собственности защищена иммунитетами, в том числе дипломатическими. Поэтому поиск незащищенных иммунитетом активов является основной проблемой при попытке получить выплаты. Российские железные дороги также участвуют в различных судебных процессах, в том числе инициированных Министерством обороны.