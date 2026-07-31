Умер итальянский футболист Франко Барези

В возрасте 66 лет скончался Франко Барези, одна из главных легенд итальянского футбола и, может быть, самая главная легенда клуба «Милан». За него он выступал два десятилетия, полтора из них был капитаном и вожаком команды. В 1980-е и 1990-е именно Барези был олицетворением идеального либеро — сошедшего со сцены амплуа, предполагавшего, что центральный защитник должен и обороняться, и поддерживать атаку.

Франко Барези попал в основу «Милана» в 1978 году, когда ему не было еще и 18. Швед Нильс Лидхольм, сам миланская легенда, в то время возглавлявший клуб, попробовав его в составе, как-то смог рассмотреть в нем что-то особенное. Может, то самое желание быть не как все.

Все удивлялись, почему Франко Барези, хотя на него есть огромный спрос, из бедствующего клуба никуда не уходит. Но для Барези «Милан» уже успел стать домом. А новый, еще ярче прежнего взлет был не за горами. Он состоялся после покупки «Милана» в середине 1980-х Сильвио Берлускони и прихода на тренерский пост Арриго Сакки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Министр футбольной обороны».