Министр футбольной обороны

В возрасте 66 лет скончался Франко Барези, одна из главных легенд итальянского футбола и, может быть, самая главная легенда клуба «Милан». За него он выступал два десятилетия, полтора из них был капитаном и вожаком команды. В 1980-е и 1990-е именно Барези был олицетворением идеального либеро — сошедшего со сцены амплуа, предполагавшего, что центральный защитник должен и обороняться, и поддерживать атаку. У него и то и другое получалось великолепно.

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Фото: Reuters Франко Барези

Фото: Reuters

О статусе Франко Барези в его родной стране тот, кто не застал его в игре, мог судить хотя бы по его участию в февральской церемонии открытия Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо: под овации нес олимпийский факел на так хорошо знакомом ему стадионе San Siro вместе с другим выдающимся в прошлом защитником — Джузеппе Бергоми. Италия, знавшая, что в 2025 году Барези перенес сложную операцию, что проходил тяжелый курс лечения, увидев его, тогда вздохнула с облегчением. А в пятницу, 31 июля, узнав о том, что Франко Барези умер, пролила море слез. О колоссальной, невосполнимой утрате говорили все: политики, знаменитости, игравшие с ним и против него футболисты, вспоминавшие матчи «Милана».

Барези был редким примером верного служения на протяжении всей карьеры одному-единственному клубу, в который попал случайно. Вообще-то юношей пытался устроиться в «Интер», где уже выступал его старший брат, но не прошел просмотр: слишком тощий, хилый. А еще хочет быть защитником… Зато другой великий миланский клуб рискнул взять этого худого и невысокого паренька — и ни разу об этом не пожалел.

Франко Барези попал в основу «Милана» в 1978 году, когда ему не было еще и 18.

Швед Нильс Лидхольм, сам миланская легенда, в то время возглавлявший клуб, попробовав его в составе, как-то смог рассмотреть в нем что-то особенное. Может, то самое желание быть не как все.

Это была эпоха расцвета «катеначчо». В Италии все поклонялись суровым оборонительным схемам, запрещавшим защитникам какие-либо вольности, дисциплине, жесткости. А Франко Барези признавался, что его этот подход раздражал. Ему нравилось и творить тоже. Играть примерно так, как немец Франц Беккенбауэр. Он либеро. Но если либеро в Италии — это тот, кто подчищает ошибки партнеров, то Беккенбауэр ведь постоянно идет вперед, превращается в плеймейкера, а то и оказывается на острие атаки. А Лидхольм доверился юнцу, поставив его в центр обороны.

Вскоре болельщики «Милана» уже цокали языками от восторга: ну да, новичок мал, но как двигается, как все чувствует, угадывает! А уже в следующем после его дебютного сезоне клуб взял первый за десять лет итальянский титул, не зная, что вскоре переживет страшнейший в своей истории период. Из-за громкого скандала со ставками игроков на матчи, потрясшего весь высший футбольный дивизион Италии, «Милан» перевели во второй по статусу. А выбравшись из него, он практически сразу же отправился обратно, уже из-за скверных результатов.

Все удивлялись, почему Франко Барези, хотя на него есть огромный спрос, из бедствующего клуба никуда не уходит. Но для Барези «Милан» уже успел стать домом. А новый, еще ярче прежнего взлет был не за горами. Он состоялся после покупки «Милана» в середине 1980-х Сильвио Берлускони и прихода на тренерский пост Арриго Сакки.

Деньги Берлускони и свежесть идей Сакки сформировали феноменальную команду. Она держалась прежде всего на креативности трех голландцев — Марко ван Бастена, Руда Гуллита и Франка Райкарда, а также исключительной прочности обороны во главе с Франко Барези. Он трансформировался в эталонного либеро — уже совершенно настоящего преемника Беккенбауэра. Был безупречен в тылу, раскручивал атаки, много забивал. В общей сложности у Барези накопилось три десятка голов за «Милан».

Эта совершенная команда добилась пяти побед в чемпионате Италии и трижды — в 1989, 1990 и 1994 годах — забрала главный еврокубок. «Золотой мяч» за тот сезон, на который пришелся первый, достался бомбардиру ван Бастену. Барези был вторым в конкурсе, хотя никто и представить не мог, что за защитника отдадут столько голосов. Их, защитников, обычно игнорируют.

Его карьере не хватало разве что какой-то совсем сладкой вишенки на торте. Чемпионом мира в 1982 году он стал, просидев весь турнир в запасе. В 1990-м сборная Италии получила бронзу — результат, не вызвавший, учитывая, что турнир был для нее домашним, восторгов. А еще через четыре года в шаге от золота она пережила трагедию.

На чемпионате мира в США Барези порвал мениск уже во втором матче групповой стадии с норвежцами, но совершил невероятное, сумев подлечиться за остававшиеся до финала 24 дня. А Сакки, руководивший сборной, перед решающим матчем с бразильцами, конечно, отправил своего любимца в бой. И Барези закрыл двух потрясающих форвардов соперников — Ромарио и Бебето, которых до этого закрыть не мог никто. Но в послематчевой серии пенальти он, вымотанный до предела, оплошал. Хотя проигрыш итальянцев чаще ассоциируют с поставившим в перестрелке точку промахом Роберто Баджо.

Алексей Доспехов