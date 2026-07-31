Премьер-министр Великобритании призвал Инфантино покинуть пост главы FIFA
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем призвал президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино уйти в отставку после «возмутительного» предложения продать долю прав на проведение чемпионата мира по футболу. Слова господина Бернема приводят The Times, The Guardian и другие крупные СМИ.
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«Мое мнение неизменно. Это было возмутительное предложение. Сам факт того, что оно может быть выдвинуто, показывает, что пост президента FIFA занимает неподходящий человек», — сказал глава британского правительства во время посещения культурно-спортивного центра в Шеффилде.
Ранее в пятницу свою должность оставил старший советник президента FIFA Карлос Кордейро. Он заявил, что не принимал участия в разработке предложения и жестко раскритиковал идею, охарактеризовав ее как «попытку заложить будущее игры».
В середине недели FIFA заявила о намерении учредить новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE). Она должна контролировать коммерческую деятельность руководящей футбольной организации, связанную с ее основными турнирами, в том числе чемпионатами мира. Роль одного из ключевых инвесторов, по данным The Times и Financial Times, предназначалась компании Thrive Eternal Джошуа Кушнера — брата Джареда Кушнера, который является зятем Дональда Трампа.
Предложение было критически встречено крупными региональными конфедерациями, включая Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) и Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). В сумме они объединяют 136 национальных федераций. Иными словами, против планов Джанни Инфантино открыто высказались больше половины от 211 членов FIFA.
Президент FIFA Джанни Инфантино часто выступает с инициативами, направленными на увеличение доходов организации. В частности, он инициировал расширение чемпионата мира по футболу до 48 команд с 2026 года и реорганизацию клубного чемпионата мира, который с 2025 года будет проводиться раз в четыре года с участием 32 команд. Эти меры уже вызвали критику со стороны футбольных профсоюзов и европейских лиг из-за опасений по поводу чрезмерной нагрузки на игроков и неуважения к национальным чемпионатам.
Инфантино возглавил FIFA в 2016 году после коррупционного скандала, который привел к отставке его предшественника Зеппа Блаттера. Он был переизбран на свой пост в 2019 и 2023 годах, причем последнее переизбрание произошло без голосования, поскольку он был единственным кандидатом. Успехи Инфантино в увеличении доходов FIFA, которые, как ожидается, достигнут $11 млрд в следующем четырехлетнем цикле, помогли ему сохранить высокий кредит доверия.
Проект продажи доли коммерческих прав на чемпионат мира, вызвавший текущую критику, является частью стратегии Инфантино по значительному увеличению доходов FIFA. Однако, это предложение не первое, которое вызвало сопротивление. Например, в 2021 году Инфантино обращался к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону за поддержкой, чтобы клубы отпустили игроков на отборочные матчи к чемпионату мира 2022 года в Катаре, поскольку многие страны были в «красном списке» из-за коронавирусных ограничений. Также возникали вопросы относительно его встреч с бывшим генеральным прокурором Швейцарии и возможного влияния на ход расследований, связанных с FIFA.