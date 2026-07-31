Премьер-министр Великобритании призвал Инфантино покинуть пост главы FIFA

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем призвал президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино уйти в отставку после «возмутительного» предложения продать долю прав на проведение чемпионата мира по футболу. Слова господина Бернема приводят The Times, The Guardian и другие крупные СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

«Мое мнение неизменно. Это было возмутительное предложение. Сам факт того, что оно может быть выдвинуто, показывает, что пост президента FIFA занимает неподходящий человек», — сказал глава британского правительства во время посещения культурно-спортивного центра в Шеффилде.

Ранее в пятницу свою должность оставил старший советник президента FIFA Карлос Кордейро. Он заявил, что не принимал участия в разработке предложения и жестко раскритиковал идею, охарактеризовав ее как «попытку заложить будущее игры».

В середине недели FIFA заявила о намерении учредить новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE). Она должна контролировать коммерческую деятельность руководящей футбольной организации, связанную с ее основными турнирами, в том числе чемпионатами мира. Роль одного из ключевых инвесторов, по данным The Times и Financial Times, предназначалась компании Thrive Eternal Джошуа Кушнера — брата Джареда Кушнера, который является зятем Дональда Трампа.

Предложение было критически встречено крупными региональными конфедерациями, включая Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) и Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). В сумме они объединяют 136 национальных федераций. Иными словами, против планов Джанни Инфантино открыто высказались больше половины от 211 членов FIFA.

Арнольд Кабанов