На Крымском мосту ужесточат правила провоза топлива

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ужесточение правил провоза топлива через Крымский мост, включая запрет на перевозку в неспециализированной таре, связано с ранее возникавшими сложностями с поставками топлива на полуостров и введением ограничений на его продажу. Эти ограничения включали лимиты на отпуск до 20–30 литров в одни руки и были обусловлены сокращением объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов в России и логистическими проблемами, усугубляющимися перебоями в работе Керченской паромной переправы. Ситуация оценивалась как сложная, власти Крыма и Севастополя, в том числе глава Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксёнов, предпринимали меры для стабилизации поставок, включая координацию с федеральными органами власти и публикацию актуальных адресов АЗС с доступным топливом.

Проблемы с поставками высокооктанового топлива, включая АИ-92 и АИ-95, фиксировались на заправках Крыма и Севастополя с конца августа 2025 года и обострились к середине сентября того же года. Ограничения на провоз топлива по Крымскому мосту начали вводиться с июля 2020 года, когда Росжелдор предписал оснащать вагоны электронными пломбами ГЛОНАСС, что увеличивало стоимость и усложняло их доставку, делая железнодорожное сообщение через мост не всегда выгодным по сравнению с паромной переправой.

В целом, Крымский мост неоднократно подвергался чрезвычайным происшествиям, включая теракты 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года, что приводило к временному перекрытию движения, повреждению пролетов, усилению мер безопасности и досмотра. Эти события влияли на логистику и послужили причиной для введения различных ограничений на движение, включая проезд автотранспорта, в том числе электромобилей и гибридных машин, а также грузовиков определенной массы.