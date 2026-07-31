Вратарь клубов КХЛ Алексей Мурыгин умер в 39 лет от рака

Голкипер Алексей Мурыгин умер в 39 лет после продолжительной борьбы с раком. Об этом сообщила пресс-служба хабаровского хоккейного клуба «Амур».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В 2019 году вратарю диагностировали высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины. Позже он вошел в ремиссию, однако в мае этого года его госпитализировали из-за рецидива с метастазами.

«Сегодня остановилось сердце нашего земляка, воспитанника хабаровского хоккея, отличного вратаря и прекрасного человека Алексея Мурыгина. Важнее спортивных достижений то, что среди всех коллег и болельщиков Алексей пользовался огромным уважением как большой профессионал, добрый и порядочный человек, готовый всегда прийти на помощь»,— сказано в сообщении команды.

Помимо «Амура» Алексей Мурыгин представлял магнитогорский «Металлург», ярославский «Локомотив», омский «Авангард», нижегородское «Торпедо», нижнекамский «Нефтехимик» и китайский «Куньлунь Ред Стар». В 2015 году голкипер установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по продолжительности «сухой» серии — его ворота оставались неприкосновенными на протяжении 302 минут и 11 секунд. Через четыре года это достижение превзошел Тимур Билялов из казанского «Ак Барса» (316 минут и 9 секунд).

Арнольд Кабанов