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Замгубернатора Ямала Гурарий вступил в отряд по защите от беспилотных атак

Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Евгений Гурарий вступил в региональный отряд «Барс» противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства.

Евгений Гурарий

Евгений Гурарий

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Евгений Гурарий

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Кроме него, ряды добровольцев пополнили депутат Законодательного собрания ЯНАО Алексей Щелконогов и некоторые заместители глав муниципалитетов.

Отряды «Барс» созданы во всех регионах России для защиты от беспилотных атак. При получении повестки участники отряда должны явиться на военные сборы, пройти курс переподготовки и приступить к выполнению задач.

Полина Бабинцева

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