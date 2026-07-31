Замгубернатора Ямала Гурарий вступил в отряд по защите от беспилотных атак

Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Евгений Гурарий вступил в региональный отряд «Барс» противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Гурарий

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Евгений Гурарий

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Кроме него, ряды добровольцев пополнили депутат Законодательного собрания ЯНАО Алексей Щелконогов и некоторые заместители глав муниципалитетов.

Отряды «Барс» созданы во всех регионах России для защиты от беспилотных атак. При получении повестки участники отряда должны явиться на военные сборы, пройти курс переподготовки и приступить к выполнению задач.

Полина Бабинцева