Двух омичей осудили за хищение 45 млн рублей при помощи «Пушкинских карт»

Куйбышевский райсудом Омска вынес приговор в отношении двух местных жителей по делу о махинациях с «Пушкинскими картами» на 45 млн руб. Подсудимых признали виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к 4,5 годам и 5 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, с 17 декабря 2021-го по 26 мая 2023 года фигуранты дела вместе со своим знакомым похитили у сотрудников АО «Почта Банк», Минкультуры РФ и ООО «Тикетсклауд» средства, выделенные на реализацию программы «Пушкинская карта». По данным Генпрокуратуры, для этого соучастники зарегистрировались от имени пяти предпринимателей на одном из сайтов в качестве организаторов культурных мероприятий в Омске.

После этого через одну из социальных сетей они распространили билеты на несуществующие массовые мероприятия. Уголовное дело в отношении третьего участника преступной схемы выделено в отдельное производство.

Александра Стрелкова