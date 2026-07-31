Союз электронной торговли предложил обязать маркетплейсы страховать товары продавцов

Союз электронной торговли (СЭТ) обратился в Минпромторг с предложением обязать маркетплейсы страховать товары продавцов или создавать компенсационные фонды на случай утраты или повреждения продукции. Об этом сообщили «Ведомости». В объединении уточнили, что площадки должны компенсировать убытки даже при таких форс-мажорных ситуациях, как атаки беспилотников.

СЭТ предложил продумать меры поддержки селлеров в кризисных ситуациях. Среди выдвинутых инициатив:

Установить лимит комиссий для продавцов, которые сами хранят и отгружают товары (схема FBS),

Предоставить льготные тарифы для российских производителей из реестра промышленной продукции,

Выровнять комиссии для отечественных и иностранных игроков,

Раскрыть методику расчета скидки постоянного покупателя, чтобы помочь поставщикам планировать цены и оценивать финрезультаты.

Не штрафовать за отмену запланированных поставок и разрешить бесплатно вывозить товары со складов.

В письме в Минпромторг и Wildberries СЭТ призвал организовать межведомственное обсуждение предложений с участием маркетплейсов, объединений продавцов и органов власти. В Wildberries ознакомились с письмом и ответили, что такие вопросы нужно решать комплексно и совместно с профильными органами власти, финансовыми институтами, страховым сообществом, отраслевыми объединениями и цифровыми платформами. Представители «Яндекс маркета» и Ozon предложение не прокомментировали.

Украина атакует склады Wildberries в разных регионах России с середины июля. Среди работавших во время ударов на складах сотрудников есть погибшие и пострадавшие. Не менее 8% (444 тыс. кв. м) от общего объема логистических мощностей компании выбыли из строя. RWB начала выплачивать компенсации, однако селлеры жаловались, что их суммы в несколько раз меньше себестоимости товаров