Жара не приходит одна
Европа столкнулась с новой волной аномально высоких температур
Третья в этом году волна жары в Западной Европе привела к обширным лесным пожарам. Температура воздуха в Испании достигла 44°C, а во Франции — 40°C, сопровождаясь ветром и засухой, что способствует быстрому распространению огня. Ситуацию можно считать одной из самых серьезных за последние годы — сезон лесных пожаров начался в этом году гораздо раньше, чем обычно, и отличается исключительной интенсивностью.
Фото: Alexandre Dimou / Reuters
Лесные пожары
- Согласно данным европейской системы мониторинга (EFFIS) на начало июля, в странах Евросоюза выгорело более 126 тыс. гектаров земли. Почти 40% пришлось на Испанию. В Андалусии лесные пожары привели к гибели как минимум 12 человек. Масштабные пожары бушуют в Каталонии в провинции Кастельон. Эвакуированы десятки тысяч человек.
- В Португалии в центральной части страны огнем уничтожено около 13 тыс. га, это один из крупнейших очагов пожаров в Европе в этом году.
- Во Франции наибольший ущерб зафиксирован в департаменте Восточные Пиренеи. По данным Управления гражданской безопасности, площадь выгоревших территорий с начала года достигла 25 тыс. га — это примерно вдвое больше, чем в 2025 году. Также пожары затронули Грецию, Хорватию и Албанию.
- Специалисты отмечают, что пик сезона лесных пожаров в Европе обычно приходится на август—сентябрь, призывая власти и граждан заблаговременно подготовиться к опасному периоду.
Как действуют власти и бизнес
- В ближайшие выходные во Франции ожидается очередной температурный пик — в трети континентальных департаментов объявлен красный уровень опасности. Местные власти во многих префектурах ограничивают использование фейерверков, традиционных для национального праздника Дня взятия Бастилии 14 июля.
- Власти Лондона представили первый в истории города план по адаптации к экстремальной жаре Heat Ready London. Он подразумевает создание большего количества «охлаждающих пространств», модернизацию жилого фонда, наиболее подверженного перегреву, меры по озеленению, расширение доступа к общественным питьевым фонтанчикам. Лондонский мэр сэр Садик Хан подчеркнул, что главные цели города в борьбе с аномальной жарой сейчас заключаются в защите здоровья жителей, адаптации зданий и принятии мер «для обеспечения экономической и инфраструктурной устойчивости».
- Европейский ж/д оператор Eurostar повысил требования к новым поездам Alstom, которые будут курсировать через тоннель под Ла-Маншем. Изначально заказанные в 2025 году 50 составов (контракт на €1,6 млрд) были рассчитаны на максимальную температуру до +45°C. Однако с учетом новых температурных условий в регионе руководство компании приняло решение повысить порог до +55°C. Условия контракта позволяли оператору вносить изменения в технические характеристики, таким образом, новые поезда будут специально адаптированы к возможным периодам аномальной жары.
Координация усилий
На прошедшем в конце июня саммите международный Альянс ООН по трансформации в области изменения климата и здравоохранения (ATACH) призвал активно разрабатывать и внедрять национальные планы по защите от жары. Особенно это актуально в Европе, где регулированием данного вопроса занимается менее половины стран. По оценкам ВОЗ, это является «критическим пробелом». ATACH призвал включить обязательные меры регулирования по этой проблеме в национальные климатические планы и увеличить финансирование систем здравоохранения.
Сегодня французское правительство представило план действий в чрезвычайных ситуациях Orsec «Экстремальная жара». Он призван скоординировать деятельность госструктур в периоды интенсивной жары. Orsec позволяет префектам объединять под своим руководством все спасательные службы — пожарных, скорую помощь, полицию, общественные организации, муниципальных служащих, а иногда и военных, что уже применялось во время стихийных бедствий. «Экстремальная жара» предусматривает открытие в каждом департаменте центров защиты — прохладных доступных мест с минимальным оснащением (койки, вода, аптечки, отдельные санитарные узлы), дополнительным персоналом и обязательным медицинским контролем.