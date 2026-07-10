Жара не приходит одна

Третья в этом году волна жары в Западной Европе привела к обширным лесным пожарам. Температура воздуха в Испании достигла 44°C, а во Франции — 40°C, сопровождаясь ветром и засухой, что способствует быстрому распространению огня. Ситуацию можно считать одной из самых серьезных за последние годы — сезон лесных пожаров начался в этом году гораздо раньше, чем обычно, и отличается исключительной интенсивностью.

Координация усилий

На прошедшем в конце июня саммите международный Альянс ООН по трансформации в области изменения климата и здравоохранения (ATACH) призвал активно разрабатывать и внедрять национальные планы по защите от жары. Особенно это актуально в Европе, где регулированием данного вопроса занимается менее половины стран. По оценкам ВОЗ, это является «критическим пробелом». ATACH призвал включить обязательные меры регулирования по этой проблеме в национальные климатические планы и увеличить финансирование систем здравоохранения.

Сегодня французское правительство представило план действий в чрезвычайных ситуациях Orsec «Экстремальная жара». Он призван скоординировать деятельность госструктур в периоды интенсивной жары. Orsec позволяет префектам объединять под своим руководством все спасательные службы — пожарных, скорую помощь, полицию, общественные организации, муниципальных служащих, а иногда и военных, что уже применялось во время стихийных бедствий. «Экстремальная жара» предусматривает открытие в каждом департаменте центров защиты — прохладных доступных мест с минимальным оснащением (койки, вода, аптечки, отдельные санитарные узлы), дополнительным персоналом и обязательным медицинским контролем.