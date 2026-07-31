«Авангард Леонтьев», 90-летие «Союзмультфильма» и «Ведьмина служба доставки»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать рок-хиты в исполнении городского хора и группу «Авангард Леонтьев». В музеях — посетить интерактивную выставку «Фабрика чудес» и экспозицию «Что было до „Синих Носов“. 25 артефактов из архива художника Шабурова». В кино — посмотреть фильмы «Ведьмина служба доставки», «Ежик в тумане» и «Человек с киноаппаратом». А в лекционных пространствах пройдет презентация двухтомника Дмитрия Карасюка об истории свердловского рока и разговор о коллекции Георгия Костаки. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа "Авангард Леонтьев"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Группа "Авангард Леонтьев"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ В летнем дворе Музея андеграунда 4 августа состоится выступление городского хора «Хор Мажор» с программой «Рок-хиты в хоровом исполнении». В концерте прозвучат композиции групп Muse, Scorpions, Limp Bizkit, Radiohead и других. Перед выступлением музыковед Тимофей Чаплюк прочтет лекцию о роли хоровых коллективов в популярной музыке. Стоимость билета — 500 руб. В креативном кластере Л52 7 августа пройдет концерт группы «Авангард Леонтьев». Концерт проходит в рамках программы мероприятий выставки «Роковый корпус». На камерной сцене поэзия Алексея Шестакова звучит более пронзительно, а современные независимые музыканты вступают в диалог со своими предшественниками. Стоимость билета — 800 руб.

Выставки и экскурсии В Музее Бориса Ельцина 1 августа состоится экскурсия «Представляя город». Участники увидят, как менялся Екатеринбург — от заводского поселка XVIII века до советского Свердловска и города 90-х годов. На экранах музейного лабиринта покажут фрагменты кинохроники с праздником Георгиевских кавалеров на Кафедральной площади, продажей кроссовок на рынке Шувакиш и визитом вице-президента США Ричарда Никсона. Вход свободный, по регистрации. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерактивная выставка "Фабрика чудес" к 90-летию киностудии "Союзмультфильм"

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Интерактивная выставка "Фабрика чудес" к 90-летию киностудии "Союзмультфильм"

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ В ЦПКиО им. Маяковского с 5 по 10 августа пройдет интерактивная выставка «Фабрика чудес», приуроченная к 90-летнему юбилею киностудии «Союзмультфильм». Гости смогут пройти по творческим цехам и узнать, как рождается мультфильм — от замысла до финального результата. В рамках выставки ежедневно будут проводить показы мультфильмов, а в выходные — аквагрим и встречи с любимыми персонажами мультиков. Вход свободный. В Музее андеграунда 6 августа открывается выставка «Что было до „Синих Носов“. 25 артефактов из архива художника Шабурова». Экспозиция посвящена раннему периоду творчества Александра Шабурова — с середины 1980-х до конца 1990-х годов. В центре внимания — фотографии, самиздатовские книжечки и материалы художественных акций, которые раскрывают Шабурова как концептуалиста и архивариуса своего времени. Выставка показывает, как дружба, коллективные действия и ирония стали основой его творческого метода задолго до создания группы «Синие Носы». Вход — 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Спектакли Коляда-театр 1 августа открывает новый театральный сезон. В субботу на площадке сыграют спектакли «Конек-горбунок» и «Сорочинская ярмарка», а в воскресенье — «Белоснежка и семь гномов», «Лучшее в мире привидение, или Укротитель домашних мучительниц» и «Орфей спускается в ад». Во Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ) бачата-спектакль «За гранью Бачаты» от команды Los Gatos. Спектакль показывает в танце историю отношений, от первого взгляда до глубокой привязанности. Билеты — от 1 тыс. до 1,6 тыс. руб.

Фестивали В селе Камышево 1 августа проект Uralruin организует фестиваль «Не пустое место». В программе — велоквест, выступления уральских музыкантов, диджей-сеты, выставка работ современных художников. До места проведения есть трансфер за 2,5 тыс. руб., а посещение фестиваля бесплатно. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зал Камерного театра

Фото: София Паникова Зал Камерного театра

Фото: София Паникова С 1 по 16 августа Камерный театр представляет второй фестиваль «Уральский променад». В программе — постановки по произведениям уральских авторов и драматургов. В рамках фестиваля 1 августа покажут спектакль «Горный царь», 2 августа пройдет аудиопрогулка-премьера «По следам Свердловского рок-клуба», 4 августа — «Золото. Сказ про нас и тех, кто был до нас», 7 августа — документальную драму «Потерянный».

Кино В Доме кино и Ельцин-центре состоится показ фильма «Ее личный ад» на языке оригинала с субтитрами. В центре сюжета — три девушки, которые становятся свидетельницами преступления Кожаного человека и вынуждены объединиться для выживания. Стоимость билета — от 350 до 400 руб. В кинозале Ельцин-центра показывают мультфильм Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки». Это анимация про ведьму Кики, которая по достижении 13-ти лет должна начать жить среди людей, поэтому переезжает в незнакомый город и организует собственную службу доставки. Билеты — от 300 до 400 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинозал Ельцин-центра

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Кинозал Ельцин-центра

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ В кинозале Ельцин-центра с 1 августа начнутся показы авангардного российского мультфильма «Непокой». Главный герой и его друг останавливаются на ночь в странном отеле, откуда невозможно уехать, а постояльцы начинают исчезать один за другим. Это дебютный полнометражный фильм Леонида Шмелькова — обладатель премии «Ника» и приза Берлинского кинофестиваля. Стоимость билета — от 350 до 400 рублей. В пространстве «Книги, кофе и другие измерения» (Верхняя Пышма) покажут мультфильм «Ежик в тумане» Юрия Норштейна. Затем участники встречи смогут разобрать его с точки зрения аналитической психологии с приглашенным специалистом Дарьей Онучиной. Билеты — 300 руб. В кинозале Ельцин-центра 5 августа состоится показ фильма Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» — восстановленной версии с оригинальной звуковой дорожкой. Камера оказывается на улицах Москвы, Киева и Одессы 1920-х годов и запечатлевает современную ей действительность. Восстановленная версия стала полноценной реконструкцией авторской задумки, которая смотрится свежо и сейчас. Билеты — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рок-журналист Дмитрий Карасюк

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Рок-журналист Дмитрий Карасюк

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Лекции В летнем дворе Музея андеграунда 2 августа состоится презентация двухтомника Дмитрия Карасюка об истории свердловского рока издательства «Кабинетный ученый». Первый том — «Полная история свердловского рока. 1957–1991» — основан на более чем двухстах интервью и исторических документах. А второй том — «Свердловская рок-энциклопедия» — содержит очерки о наиболее интересных уральских группах. После презентации пройдет концерт Александра Андрюшкина. Вход свободный. В выставочном центре «Синара Арт» 6 августа состоится лекция Тамары Галеевой «Воля коллекционера: Георгий Костаки, авангард и художники андеграунда». Лектор расскажет о творческом подходе к составлению коллекции Георгия Костаки, ее дальнейшей судьбе и профессиональной биографии известного собирателя русского искусства XX века. Стоимость билета — 600 руб.

Подготовила Анна Капустина