Владелец тамбовского «Завком-инжиниринга» получил условный срок за мошенничество

Ленинский районный суд Тамбова признал местного предпринимателя виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и переводе денег в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов (п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Как сообщили в региональной прокуратуре, ему назначено пять лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и штрафом 1,4 млн руб. По данным источника «Ъ-Черноземье», речь идет о Владимире Артемове — одном из собственников ООО «Виват» (доля 37,05%), которое является единственным учредителем тамбовского ООО «Завком-инжиниринг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ по Тамбовской области Фото: УФСБ по Тамбовской области

Установлено, что в 2024 году осужденный и его сообщники в рамках исполнения договора на изготовление и поставку оборудования для образовательного учреждения, финансируемого из государственного фонда, с использованием подконтрольных зарубежных фирм подготовили фиктивные документы, необоснованно завысив затраты. Кроме того, в банк, являющийся агентом валютного контроля, были представлены документы с недостоверными сведениями, а общая сумма валютных операций по переводу средств на счета нерезидента превысила 42 млн руб. В результате бюджету причинен ущерб в размере более 31 млн руб., его возместили в полном объеме.

Противоправные действия были выявлены сотрудниками УФСБ по Тамбовской области.

По данным Rusprofile, ООО «Завком-инжиниринг» зарегистрировано в 2014 году в Тамбове и специализируется на инженерно-техническом проектировании, управлении проектами строительства, выполнении строительного контроля и авторского надзора. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральным директором является Юрий Комбаров. По итогам 2024 года компания выручила 9,1 млрд руб. и получила 1,3 млрд руб. чистой прибыли. Единственный владелец — ООО «Виват» (основной вид деятельности — вложения в ценные бумаги), в котором 37,05% принадлежит Владимиру Артемову, 25,97% — Сергею Артемову, 25,45% — Александре Ткачевой, 11,53% — Елене Ломакиной. Эта же компания выступает бенефициаром одного из крупнейших предприятий региона в сфере машиностроения — АО «Завком» («Тамбовский завод "Комсомолец" имени Н.С. Артемова»).

В начале марта прокуратура сообщала о предстоящем рассмотрении Ленинским районным судом уголовных дел в отношении еще двух соучастников, занимавших руководящие должности в коммерческой организации. Сегодня в ведомстве уточнили, что в суд переданы материалы в отношении трех фигурантов. Согласно картотеке суда, двумя из них могут быть Максим (Алексеевич) Ткачев и Александр Мачихин. Им, как и осужденному Артемову, инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконные валютные операции (п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ). Третьему фигуранту, предположительно, Алексею Ткачеву, вменяют только ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В апреле 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении представителей «Завком-инжиниринг» по факту мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты необоснованно завысили стоимость контракта на изготовление и поставку оборудования для Тамбовского государственного технического университета. На тот момент ущерб бюджету оценивался в сумму «более 14 млн руб.».

Кабира Гасанова