Руководство парка Гагарина добилось выселения пейнтбольного клуба

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск муниципального автономного учреждения «Центральный парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина» к ООО «РПК», которое владеет пейнтбольным клубом. Организация обязана съехать с территории МАУ, сообщает пресс-служба суда.

Суд постановил демонтировать и вывезти из парка имущество, принадлежащее «РПК», в течение месяца после вступления в законную силу решения. Заявление учреждение подало в феврале 2026 года. В качестве третьих лиц в деле участвовали администрация Челябинска и комитет по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии.

В 2014 году природоохранная прокуратура установила, что Федерация пейнтбола незаконно заняла территорию в городском бору, разместив там площадку для стрельбы. По мнению надзорного ведомства, предприниматели организовали клуб без разрешительной документации, а также самовольно возвели двухэтажное административное здание. Тогда сообщалось о том, что суд по иску природоохранного прокурора обязал Федерацию пейнтбола покинуть территорию. Но пейнтбольный клуб до сих пор работает на территории парка.

Виталина Ярховска