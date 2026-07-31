Акции ЮГК выросли на 6% на новости об оферте «БТС-Мост Холдинга»
Акции ПАО «Южуралзолото» (ЮГК) на торгах Мосбиржи 31 июля подскочили на 6% и на пике достигли 0,6695 руб. за бумагу. По состоянию на 14:44 котировки компании росли на 5,91% — до 0,6689 руб. за штуку.
Сегодня владелец 67,2% акций ЮГК — «БТС-Мост Холдинг» — направил в Банк России оферту, касающуюся покупки бумаг, указано на сайте раскрытия информации. Оферта касается 32,8% бумаг компании.
«БТС-Мост Холдинг» приобрел 149,8 млрд акций ЮГК в середине июля. По закону, лицо, завладевшее более 30% ценных бумаг публичного общества, в ближайшие 35 дней с момента покупки обязано выставить оферту остальным акционерам.
Суд Челябинска передал ЮГК во владение Росимущества по иску Генпрокуратуры в июле 2025 года, конфисковав доли основного акционера группы Константина Струкова. Еще 22% ЮГК владеет «ААА Управление капиталом» (входит в группу Газпромбанка), 10,8% — в свободном обращении.
В июле 2025 года суд Челябинска передал ЮГК во владение Росимущества по иску Генпрокуратуры, конфисковав доли основного акционера Константина Струкова из-за обвинений в незаконном получении контроля над предприятием. После этого, в августе того же года, Минфин РФ рассматривал возможность продажи национализированного пакета акций ЮГК структуре Газпромбанка, которая уже владела 22% акций компании. Позднее, в октябре 2025 года, Минфин сообщал о планах продать контрольный пакет акций «Атлас Майнинг», входящей в УГМК.
В декабре 2025 года Банк России предписал Росимуществу выставить оферту миноритарным акционерам, поскольку оно стало владельцем более 30% акций ЮГК. Росимущество, владеющее 67,2% акций ЮГК, заявило о контакте с Банком России, Минфином и Генпрокуратурой для разрешения ситуации, поскольку в законодательстве не было механизма для такой оферты.
25 мая 2026 года срок подачи заявок на аукцион по продаже ЮГК продлевался, поскольку торги признавали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Росимущество объявляло новый конкурс по схеме «голландского аукциона», когда ставки снижаются. 19 июня 2026 года победителем торгов по продаже золотодобывающей группы ЮГК стало АО «БТС-Мост Холдинг», принадлежащее Руслану Байсарову. Итоговая цена продажи составила 93,16 млрд рублей при начальной цене в 162,02 млрд рублей. По итогам этих событий, в начале июля 2026 года, ПАО ЮГК было переименовано в Группу компаний «БТС-Золото» и главой группы стал Олег Ширяев.