Акции ЮГК выросли на 6% на новости об оферте «БТС-Мост Холдинга»

Акции ПАО «Южуралзолото» (ЮГК) на торгах Мосбиржи 31 июля подскочили на 6% и на пике достигли 0,6695 руб. за бумагу. По состоянию на 14:44 котировки компании росли на 5,91% — до 0,6689 руб. за штуку.

Сегодня владелец 67,2% акций ЮГК — «БТС-Мост Холдинг» — направил в Банк России оферту, касающуюся покупки бумаг, указано на сайте раскрытия информации. Оферта касается 32,8% бумаг компании.

«БТС-Мост Холдинг» приобрел 149,8 млрд акций ЮГК в середине июля. По закону, лицо, завладевшее более 30% ценных бумаг публичного общества, в ближайшие 35 дней с момента покупки обязано выставить оферту остальным акционерам.

Суд Челябинска передал ЮГК во владение Росимущества по иску Генпрокуратуры в июле 2025 года, конфисковав доли основного акционера группы Константина Струкова. Еще 22% ЮГК владеет «ААА Управление капиталом» (входит в группу Газпромбанка), 10,8% — в свободном обращении.