В Потсдаме открылась выставка «Симфония цветов: Поль Синьяк и неоимпрессионизм»

В Музее Барберини в Потсдаме проходит выставка «Симфония цветов: Поль Синьяк и неоимпрессионизм». Поль Синьяк вместе с Жоржем Сёра представил в середине 1880-х годов новый стиль живописи и стал лидером, «мотором» движения неоимпрессионистов. Он был не только практиком, но также организатором выставок, учителем и теоретиком.

Выставка спорит с распространенной точкой зрения, будто художники этого направления решали чисто эстетические задачи. Даже такой поклонник Синьяка, как художественный критик Феликс Фенеон, говорил о его работах как о «совершенных образцах высокоразвитого декоративного искусства, которое жертвует сюжетом ради узора линий».

На выставке представлено почти 100 произведений, более трети из которых принадлежат кисти Синьяка. Остальные — работы Люси Кустурье, Анри-Эдмона Кросса, Камиля Писсарро, Тео ван Рейссельберге, Жанны Сельмерсхайм-Дегранж, Жоржа Сёра, Яна Торопа и других художников. Среди них выделяется Максимильен Люс, оставивший 4200 картин и около 3000 рисунков. «Собор Нотр-Дам-де-Пари», написанный Люсом в 1900 году, был продан в 2011-м за $4,2 млн.

Подробнее — в материале «Ъ» «Точечная живописная стратегия».