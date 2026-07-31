ЧКПЗ первым в машиностроении внедряет мультиагентную систему Сбера в промышленную эксплуатацию

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) с участием Сбера внедряет мультиагентную систему. Теперь сотрудникам одного из ведущих предприятий в машиностроительной отрасли помогают ИИ-ассистенты. Решения уже работают в нескольких ключевых направлениях – от поддержки пользователей 1С и работы с нормативной базой до адаптации новых сотрудников, при этом все процессы остаются внутри защищенного контура предприятия.

К реализации совместного проекта команда Сбера и ЧКПЗ приступила в 2025 году, а уже сейчас мультиагентная система включает в себя восемь ассистентов. На заводе она действует на базе корпоративной ИИ-платформы ГигаЧат Бизнес на основе нейросетевой модели от Сбера.

«В машиностроении использование искусственного интеллекта зачастую ограничиваются пилотными зонами. Поэтому результаты, которые мы видим на ЧКПЗ, позволяют говорить о формировании нового отраслевого стандарта. Это полноценное внедрение ИИ-технологий в операционные процессы и реальный производственный контур. Наш совместный проект наглядно демонстрирует, что искусственный интеллект может быть успешно и эффективно встроен в сложную промышленную архитектуру», – отмечает управляющий Челябинским отделением Сбербанка Андрей Ручай.

«Ключевое преимущество реализованных нами решений заключается в их безопасности. Все вычислительные модели функционируют исключительно на локальных серверах предприятия. Благодаря этому корпоративная информация остается внутри защищенного контура ЧКПЗ, что является принципиально важным условием для современного производства», – подчеркивает начальник отдела разработки и внедрения новых технологий ЧКПЗ Леонид Шульга.

В числе инструментов, которыми уже пользуются сотрудники ЧКПЗ, – ИИ-ассистент для работы в системе 1С. Он помог заметно сократить время, которое ИТ-разработчики тратили на типовые консультации пользователей. Освободившись от этой рутины, профильные специалисты сосредоточились на развитии системы и доработке функционала под растущие потребности производства. Еще один инструмент – корпоративный ИИ-навигатор, объединяющий всю нормативную базу предприятия. При создании новых документов система автоматически сверяет их с действующими, исключая противоречия, что для компании со сложной организационной структурой критически важно.

Для новых сотрудников работает отдельный ИИ-ассистент, который содержит всю необходимую вводную информацию: от базовых регламентов до ответов на частые вопросы. Благодаря этому процесс погружения в работу происходит без отвлечения высококвалифицированных специалистов от их прямых обязанностей.

ПАО «Сбербанк»