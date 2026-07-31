Беспилотники томской компании доставят документы избиркомов в Кузбассе

Центризбирком подписал с ООО «Интэк промышленные системы» соглашение об использовании беспилотников для доставки избирательной документации в труднодоступные и отдаленные местности Кемеровской области. Об этом говорится в сообщении ЦИК по итогам визита его члена Анатолия Сысоева в Томскую область и Кузбасс.

«В Кемеровской области планируем доставить документы из города Таштагола в отдаленный поселок. Полетное время займет всего 12-15 минут, а так комиссия добирается туда порядка четырех—пяти часов»,— приводятся в сообщении слова господина Сысоева.

Член ЦИК посетил производство и испытательную площадку предприятия, ознакомился с характеристиками БПЛА. По данным сайта ООО «Интэк промышленные системы», головной офис компании находится в Томске. Она имеет представительства в Израиле и Казахстане.

Как писал «Ъ», Центризбирком намерен применять беспилотные системы в трех российских регионах — в Республике Карелия, Кемеровской и Архангельской областях.

Валерий Лавский