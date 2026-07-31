«Известия»: Wildberries приостановила инвестпрограмму и сделки M&A

Компания Wildberries & Russ (RWB) поставила на паузу инвестиционную программу и переговоры о покупке новых активов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Представитель RWB рассказал изданию, что компания сосредоточена на перестройке бизнес-процессов, поддержании оборачиваемости товаров и помощи продавцам, понесшим убытки из-за атак БПЛА по складам Wildberries. Один из собеседников «Известий» сообщил, что RWB приостановит главным образом сделки по слиянию и поглощению. Коснется ли пауза уже начатого строительства складов, развития IT-инфраструктуры и уже согласованных инвестпроектов, пока неизвестно, отметил источник.

С 2025 года Wildberries вложила более 310 млрд. руб. в расширение бизнеса. За это время компания приобрела аэропорт Магаса в Ингушетии, сеть парфюмерных магазинов «Рив Гош», «Ситимобил», «Таксовичкоф», «Грузовичкоф» и «Еаптеку». По информации СМИ, RWB также купила туроператора Fun&Sun и около 30% почтового оператора Узбекистана UzPost. По сведениям «Ъ», компания вела переговоры о покупке Росгосстраха.