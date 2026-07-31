«Известия»: Wildberries приостановила инвестпрограмму и сделки M&A
Компания Wildberries & Russ (RWB) поставила на паузу инвестиционную программу и переговоры о покупке новых активов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники.
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Представитель RWB рассказал изданию, что компания сосредоточена на перестройке бизнес-процессов, поддержании оборачиваемости товаров и помощи продавцам, понесшим убытки из-за атак БПЛА по складам Wildberries. Один из собеседников «Известий» сообщил, что RWB приостановит главным образом сделки по слиянию и поглощению. Коснется ли пауза уже начатого строительства складов, развития IT-инфраструктуры и уже согласованных инвестпроектов, пока неизвестно, отметил источник.
С 2025 года Wildberries вложила более 310 млрд. руб. в расширение бизнеса. За это время компания приобрела аэропорт Магаса в Ингушетии, сеть парфюмерных магазинов «Рив Гош», «Ситимобил», «Таксовичкоф», «Грузовичкоф» и «Еаптеку». По информации СМИ, RWB также купила туроператора Fun&Sun и около 30% почтового оператора Узбекистана UzPost. По сведениям «Ъ», компания вела переговоры о покупке Росгосстраха.
Решение Wildberries приостановить инвестиционную программу и сделки M&A отражает общую тенденцию, наблюдаемую на рынке. В условиях нестабильной экономической ситуации предприятия часто ставят на паузу или сокращают инвестиционные проекты из-за высокой стоимости заемного капитала и повышенных рисков. Например, крупные компании также могут приостанавливать инвестиционные программы, если снижается экспортная прибыль или рентабельность производства.
Процессы слияний и поглощений (M&A) являются важной стратегией развития для многих компаний, но они также сопряжены с рисками и требуют значительных ресурсов. В прошлом году, несмотря на ожидания роста числа M&A сделок из-за ухода иностранных компаний, отмечалось снижение объемов выходящего бизнеса, а также рост числа реструктуризаций активов. Некоторые компании, например, застройщики жилья, не заинтересованы в покупке активов, если продукция ориентирована на рынки, куда экспорт стал затруднителен.
Компании в России сталкиваются с трудностями из-за отсутствия отечественных поставщиков, способных заместить импорт, что может приводить к росту цен. Из-за этих проблем с импортозамещением некоторые компании были вынуждены свернуть инвестиции, в то время как другие увеличили инвестиции в импортозамещение.
С учетом текущих тенденций, ограничения на сделки M&A могут ужесточиться, что еще больше усложнит подобные операции в будущем. На фоне таких изменений компании вынуждены пересматривать свои стратегии, сосредотачиваясь на оптимизации внутренних процессов и адаптации к новым рыночным условиям.