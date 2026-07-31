Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду очередной сухогруз RSD59

Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) спустил на воду новый сухогруз проекта RSD59. Об этом сообщила пресс-служба верфи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Завод «Красное Сормово» Фото: Завод «Красное Сормово»

Сухогрузы RSD59 класса «река-море» предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пиломатериалов, леса, металла и угля. После спуска судно достроят на воде и отправят на ходовые испытания.

Как писал «Ъ-Приволжье», «Красное Сормово» строит сухогрузы RSD59, краболовы-процессоры и круизные лайнеры проекта «Карелия». В 2026 году верфь планирует спустить на воду 11 судов для заказчиков. Сейчас ОСК модернизирует судостроительный завод, после модернизации верфь увеличит выпуск судов с шести до 20 в год. Осенью «Красное Сормово» планирует начать строительство сухогрузного судна класса R2-RSN с усиленной речной функцией.

Владимир Зубарев