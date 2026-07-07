«Красное Сормово» рассматривает строительство танкеров и траулеров

Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в качестве перспективных направлений рассматривает строительство рыболовных траулеров и танкеров-химовозов. Об этом говорится в годовом отчете предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Сейчас верфь строит сухогрузы RSD59, краболовы-процессоры и круизные лайнеры проекта «Карелия». В 2026 году завод планирует спустить на воду 11 судов для заказчиков. Также в 2025 году верфь вела работы по строительству судна проекта RPV8714A «Баргузин», отмечается в отчете.

Как писал «Ъ-Приволжье», ОСК модернизирует нижегородский завод, объем инвестиций в 2025 году превысил 554 млн руб. Общая инвестпрограмма ранее оценивалась в 7,5 млрд руб. По итогам модернизации верфь планирует увеличить выпуск судов с шести до 20 в год.

Владимир Зубарев