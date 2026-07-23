«Красное Сормово» планирует начать строительство судна класса R2-RSN осенью

Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) планирует начать строительство сухогрузного судна класса R2-RSN с усиленной речной функцией в октябре 2026 года. Об этом сообщили в ОСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Директор департамента продаж и контрактации гражданского судостроения ОСК Михаил Афонютин напомнил, что проектирование судна вошло в активную фазу. Спрос на суда класса R2-RSN в десятилетней перспективе превышает 200 единиц. «Заказчик хочет получить первое судно уже в 2027 году», — рассказал господин Афонютин на конференции «Судостроение — стратегия 2026» в Санкт-Петербурге.

Также «Красное Сормово» рассматривается как базовая площадка для судов класса «река — море» с целевой серией до 20 единиц на «Платформе № 1», которая унифицирует носовую и кормовую части судов, жилую надстройку, рулевую рубку, а также оборудование и системы, оставляя вариативной только грузовую зону под конкретную задачу заказчика, добавили в ОСК.

По данным Российского морского регистра судоходства, суда класса R2-RSN предназначены для работы на внутренних водных путях и в морских акваториях при высоте волны до 4,5 – 6 м.

Как писал «Ъ-Приволжье», ОСК планирует построить на верфи «Красное Сормово» 85 судов на базе новой унифицированной платформы к 2031 году.

Владимир Зубарев