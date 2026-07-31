«Буря», кабаре «Монро» и фестиваль на рудниках

В Челябинске на предстоящей неделе пройдет масштабный хип-хоп-фестиваль Random Fest. В креативных кластерах и театрах покажут спектакль-байопик «Монро» и кинопостановки мировых шедевров — от Шекспира до итальянской оперы. Любителей загородного отдыха ждет юбилейная ярмарка «На Рудниках» в Кыштыме, а ценителей истории — прогулка по паркам старой Челябы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фестивали

В поселке Слюдорудник под Кыштымом с 7 по 9 августа состоится десятая юбилейная ярмарка «На Рудниках». Программа включает маркет-зону локальных брендов, мастер-классы, фотовыставки, интеллектуальные игры и лекции. Традиционно фестиваль объединяет живую музыку, театральные постановки на открытом воздухе и спортивные забеги по пересеченной местности. Вход свободный. 6+

В центре креативных индустрий «Свобода 2» 6 августа пройдет летний музыкальный фестиваль Random Fest. На сцене выступят ключевые представители современного российского хип-хопа: OG Buda, MAYOT, Toxi$, 163ONMYNECK, а также Instrinna и Джон Гарик. Проект объединяет актуальные тренды рэп-сцены и ориентирован на молодежную аудиторию. Начало в 16:00. Стоимость билета от 2500 до 3800 руб. 16+

Спектакли

В «mini театре» 31 июля представят постановку «Посадить дерево». Спектакль описывается как остроумная и абсурдная история о вечном конфликте поколений. По сюжету отец решает вместе с сыном выполнить традиционный жизненный ритуал — посадить дерево. Однако простая задача превращается в череду непредсказуемых событий. На пустом сценическом пространстве герои пытаются найти ответ на вопрос, как ценности прошлого соотносятся с реальностью нового поколения. Начало в 19:00. Стоимость билета 1000–1200 руб. 16+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Набокова, mini театр Фото: Анастасия Набокова, mini театр

В пабе Horse Head 4 августа представят музыкальный шоу-спектакль Кабаре «Монро». Постановка рассказывает историю жизни Мэрилин Монро — от работы на заводе до статуса мировой иконы кино. «Это история о мечтах, жертвах и иллюзиях, рассказанная самой героиней под аккомпанемент джаза и живого вокала»,— отмечают авторы. Начало в 19:30. Стоимость билета 1600–2400 руб. 18+

Кино

В кинотеатре «Знамя» 2 августа в рамках проекта TheatreHD покажут постановку лондонского театра «Глобус» по пьесе Уильяма Шекспира «Буря». Зрители увидят одну из самых фантастических работ классика на большом экране. Начало в 17:00. Стоимость билета 550 руб. 16+

В «Киномакс-Урал» 2 августа можно посмотреть оперную дилогию из программы Зальцбургского фестиваля — «Сельская честь / Паяцы». Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Режиссер Филипп Штельцль поместил классические сюжеты о крестьянской мести и ревнивом клоуне в необычные декорации, разделенные на шесть сегментов. Начало в 15:00. Стоимость билета 500 руб. 18+

Экскурсии и вечеринки

Проект «Челябинск пешком» 1 августа проведет тематическую экскурсию «Парки старой Челябы». Маршрут пройдет через Арт-сквер, Бульвар Славы и горсад имени А. С. Пушкина. Эксперты расскажут об особенностях городского досуга начала XX века, культуре пикников и правилах подготовки провианта для гостей в дореволюционную эпоху. Продолжительность — два часа. Стоимость билета 600 руб. 12+

В сквош-клубе «S2» 1 августа играет Новый художественный ансамбль, проект челябинского мастодонта современного искусства Льва Гутовского. Зрителей ждет программа в жанре «сквош-корт» — андеграундная экспериментальная музыка, перемежающаяся с перформансом. Событие приурочено ко дню рождения площадки. Начало в 14:00. Стоимость билета (вход на корт на весь день) — 1000 руб. 18+

В ресторане «Арагац» 7 августа состоится ретро-вечеринка «Золотые 90-е против 2000-х». В программе — танцевальные хиты прошлых десятилетий: от «Касабланки» и «Мулатки» до песен «Привет» и «Я парень холостой». Организаторы обещают атмосферу дискотек конца века и выступления исполнителей. Начало в 19:00. Стоимость билета 600 руб. 12+

Евгений Рыженьков