Жительницу Челябинска обвиняют в наезде на мотоциклиста

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летней местной жительницы. Ее обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем травмирование мотоциклиста (ч. 1 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, вечером 4 апреля 2026 года горожанка за рулем Kia Rio на регулируемом перекрестке улиц Калинина и Каслинской поворачивала налево. Не убедившись в безопасности маневра, она не уступила дорогу водителю мотоцикла Yamaha, двигавшемуся во встречном направлении. Транспортные средства столкнулись. В результате аварии местный житель получил черепно-мозговую травму и переломы.

Фигурантка имеет стаж вождения с сентября 2023 года. Она полностью признала вину и возместила потерпевшему моральный вред в размере 250 тыс. руб. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска