В Екатеринбурге арестовали второго фигуранта дела об избиении ученого РАН

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал до 28 сентября Аркадия В. по делу об избиении директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрОРАН Никиты Зезина. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Днем ранее этот же суд арестовал по этому делу Александра Р. на два месяца. Они обвиняются в совершении группового хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

По версии следствия, 13 июля у Аркадия В. и его знакомого Александра Р. возник конфликт с двумя учеными — 67-летним Никитой Зезиным и 58-летним Александром Шаниным. Обвиняемые применили физическую силу в отношении ученых. Инцидент произошел из-за детей, которые катались на квадроцикле по опытным полям. Никита Зезин с коллегой пресекли езду и увезли детей с полей. В момент передачи несовершеннолетних родителям и случился конфликт.

Через несколько дней Никита Зезин скончался в больнице от сердечного заболевания.

Подробнее в материале «Ъ-Урал» — «Я к этому не причастен»

Полина Бабинцева