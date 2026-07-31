ФНС получит в залог здание и участок «Кузбассгипрошахта»

Кемеровское ОАО «Кузбассгипрошахт» передаст в залог Федеральной налоговой службе свою недвижимость — здание с земельным участком на ул. Николая Островского,34 в Кемерове. Решение об этом собрание акционеров компании приняло 31 июля.

Согласно материалам ОАО, в залог передаются здание площадью 7,38 тыс. кв. м и участок в 3 тыс. кв. м. Имущество оценено в сумме в 446,5 млн руб.

«Цель сделки: обеспечение исполнения обязательств ОАО “Кузбассгипрошахт” по оплате задолженности перед Федеральной налоговой службой России»,— говорится в решении собрания акционеров.

На сайте «Кузбассгипрошахта» указывается, что «это современный высокотехнологичный институт», а его «спектр услуг комплексно охватывает всю добывающую отрасль: от геологоразведки до консалтинговых и EPCM-услуг». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году ОАО получило чистый убыток в 180,5 млн руб. В отношении компании возбуждено арбитражное дело о банкротстве.

Валерий Лавский