В Екатеринбурге запустят приложение о музейных событиях «Музеум»

Музей истории Екатеринбурга ко Дню города запустит мобильное приложение «Музеум», посвященное событиям на музейных площадках свердловской столицы. Разработчиком приложения стал Уральский федеральный университет (УрФУ), сообщили в пресс-службе вуза. Оно доступно на устройствах на Android и iOS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УрФУ Фото: Пресс-служба УрФУ

Приложение позволит посетителю сформировать персонифицированную программу визитов в зависимости от собственных вкусов и предпочтений. Кроме того, приложение содержит блок, который позволит подготовиться к посещению музея людям с особенностями развития. «В приложении реализована система тегов для поиска информации о мероприятиях музея: архитектура, археология, наука, музыка и так далее. Можно фильтровать мероприятия по жанрам. Например, найти все творческие встречи или пешеходные экскурсии. Есть возможность включить возрастной фильтр»,— рассказал завкафедрой истории России УрФУ Сергей Соколов.

В «Музеуме» можно будет посмотреть, какие события будут проходить в «Доме Качки», «Доме Метенкова», «Доме Маклецкого», в креативном кластере «Л52», водонапорной башне на Плотинке, а также мероприятия Мемориала памяти жертв политических репрессий. Интересующие события пользователь сможет поместить в «Избранное». Приложение также будет отправлять уведомления о главных музейных премьерах, через него также можно купить билеты.

Работа над программой велась около двух лет — музеи Екатеринбурга получат такое приложение впервые. Разработка начиналась в рамках проектного практикума для студентов истфака и ИРИТ-РТФ, а завершалась как составная часть проекта «Приоритет-2030», выполняемого лабораторией цифровых технологий в историко-культурных исследованиях УГИ. Поддержку запуску оказало АНО «Центр сохранения и популяризации наследия В. Н. Татищева».

Ирина Пичурина