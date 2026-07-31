Старший советник Инфантино покинул FIFA на фоне планов «продать ЧМ»

Карлос Кордейро — старший советник президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино — подал в отставку в знак протеста против продажи прав на чемпионаты мира. Его слова приводит Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава FIFA Джанни Инфантино

Фото: Eduardo Verdugo / AP Глава FIFA Джанни Инфантино

Фото: Eduardo Verdugo / AP

«Позвольте мне внести ясность. Я не принимал участия в разработке этого предложения и категорически против него. Это плохая сделка для ассоциаций-членов FIFA, для футбола и его долгосрочного развития»,— сказал господин Кордейро. Он также сказал, что продажа «постоянной доли в самом ценном активе футбола» ради получения $4,2 млрд закладывает «будущее игры в ипотеку без каких-либо веских оснований».

Ранее FIFA заявила о намерении создать новую организацию — FIFA Forward Enterprise (FFE), которая контролировала бы коммерческую деятельность руководящей футбольной структуры, связанную с ее основными турнирами, в том числе чемпионатами мира. Предполагается, что одним из инвесторов станет компания Thrive Eternal Джошуа Кушнера — брата Джареда Кушнера, который является зятем Дональда Трампа. В FIFA пояснили, что к концу года FFE привлечет инвестиции на $4,2 млрд.

Предложение было критически встречено крупными региональными конфедерациями, включая Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) и Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Арнольд Кабанов