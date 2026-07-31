Старший советник Инфантино покинул FIFA на фоне планов «продать ЧМ»
Карлос Кордейро — старший советник президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино — подал в отставку в знак протеста против продажи прав на чемпионаты мира. Его слова приводит Reuters.
Глава FIFA Джанни Инфантино
Фото: Eduardo Verdugo / AP
«Позвольте мне внести ясность. Я не принимал участия в разработке этого предложения и категорически против него. Это плохая сделка для ассоциаций-членов FIFA, для футбола и его долгосрочного развития»,— сказал господин Кордейро. Он также сказал, что продажа «постоянной доли в самом ценном активе футбола» ради получения $4,2 млрд закладывает «будущее игры в ипотеку без каких-либо веских оснований».
Ранее FIFA заявила о намерении создать новую организацию — FIFA Forward Enterprise (FFE), которая контролировала бы коммерческую деятельность руководящей футбольной структуры, связанную с ее основными турнирами, в том числе чемпионатами мира. Предполагается, что одним из инвесторов станет компания Thrive Eternal Джошуа Кушнера — брата Джареда Кушнера, который является зятем Дональда Трампа. В FIFA пояснили, что к концу года FFE привлечет инвестиции на $4,2 млрд.
Предложение было критически встречено крупными региональными конфедерациями, включая Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) и Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
Идея создания новой компании FIFA Forward Enterprise (FFE) и продажа коммерческих прав на чемпионаты мира не нова. Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино давно стремится к радикальному увеличению доходов организации. Еще в 2022 году (по данным на ноябрь того года) FIFA сообщила о росте доходов в предыдущем четырехлетнем цикле до $7,5 млрд, а в следующем цикле 2022–2026 годов рассчитывала достичь отметки в $10 млрд. Для президента Инфантино, который переизбирался на пост на безальтернативной основе в 2019 и 2023 годах, коммерческие успехи являлись важным аргументом в спорах с оппонентами.
Проект по монетизации и «американизации» футбола, как его называют некоторые СМИ, критически встречен различными футбольными организациями. В частности, Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) уже ранее выражал недовольство политикой FIFA и деятельностью ее главы. В 2025 году (по данным на май того года) президент UEFA Александр Чеферин и делегаты ассоциаций демонстративно покинули Конгресс FIFA из-за опоздания Джанни Инфантино, который задержался из-за совместной поездки с Дональдом Трампом. UEFA обвинил Инфантино в том, что он ставит личные политические интересы выше интересов футбола. Также в 2025 году (по данным на декабрь того года) английская правозащитная организация FairSquare подала запрос на расследование нарушений президента FIFA Джанни Инфантино, связанных с его публичной поддержкой Дональда Трампа и вручением ему Премии мира, что, по мнению организации, нарушает принцип политического нейтралитета FIFA.
Планы Джанни Инфантино по коммерциализации чемпионата мира включают в себя создание компании FFE, которая будет управлять главными мужскими и женскими турнирами FIFA. Предполагается продажа от 20% до 30% акций частным инвесторам, при этом FIFA должна сохранить контрольный пакет. Одним из ключевых инвесторов должен стать фонд Thrive Capital, основанный Джошуа Кушнером, братом Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Это указывает на усиление влияния американского капитала и политических связей в футбольном мире. Критики проекта опасаются, что такая сделка «заложит будущее игры в ипотеку» и приведет к дальнейшей коммерциализации и изменению формата турниров, например, к увеличению числа команд и более частым проведениям соревнований в регионах, готовых платить большие деньги.