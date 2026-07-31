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МИД Южной Осетии объяснил прекращение дипотношений с Науру внешним давлением

Островное государство Науру (ныне — Республика Наоэро) прекратило дипломатические отношения с Южной Осетией под внешним давлением, угрозой политического и экономического шантажа со стороны Грузии и Запада. Об этом заявили в МИД закавказской республики.

«Грузия при поддержке западных структур продолжает использовать любые рычаги — от политического шантажа до экономических стимулов, чтобы продолжать попытки изоляции Южной Осетии на международной арене»,— пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД республики добавили, что с уважением относятся к праву любого государства самостоятельно определять приоритеты своей внешней политики. «Неcмотря на все обстоятельства, Республика Южная Осетия продолжит курс на укрепление своего международного признания, расширение связей с государствами, разделяющими принципы справедливости и уважения к воле народов»,— указано в заявлении.

Ранее Науру отказалась от признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Грузия этот шаг поддержала и выразила готовность к установлению дипотношений с республикой.

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