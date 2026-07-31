Белгородской области спишут почти 194 млн задолженности по бюджетным кредитам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании Белгородской области 193,5 млн руб. задолженности по бюджетным кредитам, что составляет две трети от общего объема долга. Документ опубликован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Объем списания эквивалентен вложениям региона в модернизацию ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, реализацию инфраструктурных проектов в опорных населенных пунктах и поддержку организаций на территориях с особым налоговым режимом.

В правительстве пояснили, что свободные средства Белгородская область сможет использовать для новых инвестиционных проектов, улучшения условий для ведения предпринимательской деятельности и повышения качества городской среды.

В 2025 году правом на списание задолженности по бюджетным кредитам воспользовались 58 регионов. Их долговая нагрузка сократилась на 226,9 млрд руб. С учетом списаний в 2026 году общее число регионов, получивших такую меру поддержки, превысило 70. Совокупный объем списанной задолженности достиг около 286 млрд руб.

С начала года долговая нагрузка Черноземья сократилась на общую сумму более 26 млрд руб. Крупнейшие списания по бюджетным кредитам пришлись на Воронежскую (всего с января — 9,1 млрд руб.) и Липецкую (8,4 млрд руб.) области. Тамбовской области в общей сложности списано 6,1 млрд руб., Орловской — 2,9 млрд руб.

Кабира Гасанова