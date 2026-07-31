Бумажные артефакты

На площадке «Синара Центра» в Екатеринбурге представили новый выставочный проект «Сувениры из Египта». Художник Кирилл Бородин показал новую серию, которую посвятил теме коллективной памяти и современного мифа. В экспозицию вошла 41 графическая работа за 2026 год. Художника вдохновили образы археологических находок и артефактов, оставшихся после древних цивилизаций. Кроме подручных материалов, Кирилл Бородин использовал в своих картинах искусственный интеллект. Пыталась определить, где вымысел, а где реальность — София Паникова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставочный проект «Сувениры из Египта»

Фото: София Паникова Выставочный проект «Сувениры из Египта»

Фото: София Паникова

Кирилл Бородин — родом из Кургана, выпускник Свердловского художественного училища имени И. Д. Шадра и Уральского государственного архитектурно-художественного университета. Сегодня живет и работает в Санкт-Петербурге. С 2008 года активно участвует в выставках, с 2015 года — член Союза художников России. Его творчество сохраняет связь с екатеринбургской художественной школой. Он сочетает исследовательский подход, графическую точность и авторскую иронию.

«Последние два года я увлекся печатной графикой. Я экспериментирую и максимально работаю с бумагой, потому что такой материал более гибкий. Уже несколько людей спросили про технику. Вся сложность в том, что у нее, по сути, нет еще сформированного названия»,— рассказал Кирилл Бородин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художник Кирилл Бородин

Фото: София Паникова Художник Кирилл Бородин

Фото: София Паникова

В художественном салоне представлены графические листы, выполненные в смешанной технике. Мастер объединил литографию и ручную печать. По его словам, внешний вид работ сравнивают с процессом «гуммиарабиковой печати». Это старинная техника фотопечати вручную, когда смешивали природную смолу, светочувствительное вещество и акварельную краску, чтобы получить цветное изображение.

Экспозиция построена как своеобразный каталог, в котором античные памятники неожиданно соседствуют с современными сувенирами и предметами массовой культуры. На части холстов нарисованы шлемы, как один из символов истории и мифотворчества.

С ними соседствует анималистичная тема, где животные заточены в элементы брони («Некоторые не верят», «Курганская классика», «Каканубис каксобака»), детские игрушки («Древнее царство», «Баланс», «Забронзовелый») или сувениры, которые пылятся на полке («Наверное из Африки»).



Кроме того, рядом со скульптурой Афродиты III века до н.э. появляется пластиковый кот манэки-нэко. Кирилл Бородин делает отсылки на символы из греческой мифологии («Портрет незнакомки»), древнеримских легенд («Бременские волчицы»), религиозных текстов («Золотой») и современного ширпотреба («Большой сувенир из Египта»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставочный проект «Сувениры из Египта»

Фото: София Паникова Выставочный проект «Сувениры из Египта»

Фото: София Паникова

Из-за того, что разные культурные эпохи смешиваются, устоявшиеся представления о ценности, оригинальности и исторической значимости начинают терять свою силу. Художник не дает готовых ответов, а приглашает зрителя задуматься о том, как формируются наши представления о прошлом, что превращает вещь в музейный экспонат и почему одни предметы становятся символами культуры, а другие — мусорными сувенирами.

В гибридной вселенной мастера подлинное и поддельное, вечное и одноразовое становятся неразличимыми.



Автор играет с вниманием зрителя. Если не всматриваться в изображения на висящих в ряд картинах, можно упустить, что пятно — это не знакомый образ, каким мозг посчитал его за долю секунды, а нечто иное. Часть артефактов дополнительно пропущена через искусственный интеллект, от чего некоторые фигуры больше похожи на галлюцинации нейросети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставочный проект «Сувениры из Египта»

Фото: София Паникова Выставочный проект «Сувениры из Египта»

Фото: София Паникова

«Кирилл Бородин берет реально существующие артефакты, неважно, античные или современные. Он, как художник, выбирает ракурс, цвета. При этом некоторые из них он дополнительно обрабатывает с помощью ИИ. Мы считываем общее пятно и дальше не рассматриваем. Здесь кроется ловушка от художника: насколько вообще зритель готов подарить свое внимание и критическую оценку тому, что он видит»,— добавила куратор, арт-директор «Синара Арт» Ксения Башкатова.

Выставка будет работать до 4 октября.

София Паникова