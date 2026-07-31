«Эксперт»: RWB, Ozon, МТС и «Яндекс» заинтересовались покупкой доли в НСПК

Группа RWB (владелец Wildberries), Ozon (MOEX: OZON), МТС (MOEX: MTSS) и «Яндекс» (MOEX: YDEX) заинтересованы в покупке доли в Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир»). Об этом сообщает издание «Эксперт» со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников, окончательное решение будет зависеть от оценки НСПК, условий сделки и набора корпоративных прав, предлагаемых акционерам. В частности, от того, насколько весомым будет участие инвесторов в определении тарифов и стандартов.

Близкий к RWB собеседник сообщил «Эксперту», что такая покупка, по мнению компании, станет «стратегической инвестицией» и поможет укрепить позиции на платежном рынке. Однако, если в сделке примет участие ВТБ, вхождение WB станет излишним — между ними уже существует партнерство, отмечается в публикации.

28 июля замглавы ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что банк рассмотрит возможность приобрести долю в НСПК после завершения оценки рыночной стоимости компании и получения предложения. В ЦБ отмечали, что планируют оценить рыночную стоимость НСПК до конца 2026 года.

НСПК — единственная в России национальная платежная система, созданная в 2014 году. 100% ее акций принадлежит Банку России. В июле 2026 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор начал обсуждать возможную продажу миноритарной доли в компании с потенциальными инвесторами. По действующим законам, Центробанк обязан сохранить контрольный пакет акций, а доля одной компании не может превышать 5%.