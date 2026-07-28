ВТБ рассмотрит участие в приватизации НСПК после оценки ее стоимости
Группа ВТБ (MOEX: VTBR) рассмотрит возможность участия в приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») после завершения оценки рыночной стоимости компании и получения предложения. Об сообщил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Банк России рассчитывает к концу года только завершить оценку рыночной стоимости НСПК, поэтому ВТБ будет рассматривать этот вопрос после завершения оценки и появления предложения. Сейчас условия частичной приватизации неизвестны», — сказал Дмитрий Пьянов (цитата по ТАСС).
В начале июля директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина сообщала, что регулятор планирует провести оценку рыночной стоимости НСПК до конца 2026 года. Она также напомнила, что в настоящее время предусмотрена возможность продажи Банком России пакета акций НСПК в размере 50% минус одна акция.
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) является единственным акционером Национальной системы платежных карт (НСПК), владея 100% акций. Возможность частичной приватизации НСПК обсуждается с момента её создания в 2014 году, но ранее Банк России сопротивлялся этим попыткам. Законодательство допускает продажу пакета акций НСПК при условии сохранения за Банком России контроля 50% плюс одна акция и передачи не более 5% в одни руки сторонним инвесторам.
Банк России планирует провести оценку рыночной стоимости НСПК для потенциальных инвесторов. Среди возможных сценариев приватизации рассматривалась продажа миноритарного пакета или 100% отдельных сервисов, таких как платежная система «Мир» или Система быстрых платежей (СБП). Приватизация может быть интересна как отечественным, так и зарубежным инвесторам из дружественных стран.