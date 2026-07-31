Алексей Смертин ушел с поста председателя футбольной федерации Алтайского края

Бывший игрок сборной России по футболу Алексей Смертин покинул пост руководителя алтайской краевой федерации футбола. Итоги отчетно-выборной конференции федерации, состоявшейся 30 июля, подвели в министерстве спорта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Смертин

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ Алексей Смертин

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Уроженец Барнаула Алексей Смертин возглавлял краевую федерацию с 2014 года. Причина отставки не указывается, но отмечается, что федерация поблагодарила господина Смертина за работу и присвоила ему звание почетного председателя. Экс-футболист работает также директором департамента устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза.

Полузащитник Алексей Смертин начинал футбольную карьеру в барнаульском «Динамо». В составе сборной России выступал в 1998—2006 годах. В 2004—2005 годах был ее капитаном.

Новым руководителем краевой федерации избран директор филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» Николай Пантелеев.

Валерий Лавский