В Челябинске стартовала проходка третьего тоннеля метротрамвая

В Челябинске начался новый этап строительства метротрамвая — запуск третьего тоннелепроходческого комплекса. Как сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, щит, получивший имя «Лидия», начал прокладывать тоннель на северо-западном участке линии «Север – Юг».

Проходка ведется от остановочного пункта «Улица Косарева» в направлении будущей подземной станции «Торговый центр». Комплексу предстоит пройти 1105 м на глубине от 10 до 43 м. Ранее для обеспечения работ на проспекте Победы были проложены объездные трамвайные пути в обход стартового котлована.

Напомним, первая линия протяженностью более 9 км будет включать две подземные станции («Площадь Революции» и «Торговый центр») и три наземных остановочных пункта. Строительство объекта ведет группа компаний «Моспроект-3» с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). В настоящий момент на южном участке трассы (от ул. Овчинникова) уже задействованы еще два тоннелепроходческих комплекса.

Евгений Рыженьков