Удмуртия приняла первый в 2026 году «Метеор»

Вечером 28 июля в Сарапул с туристами прибыл «Метеор 120Р». Это первая швартовка скоростного судна в городе после закрытия причала в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Речной маршрут скоростного судна проходит через Нижний Новгород, Казань, Сарапул и Пермь. В правительстве подчеркнули, что теперь можно совершать однодневные водные маршруты по Волге и Каме, либо самостоятельно путешествовать по городам ПФО.

«На каждом отрезке маршрута “Метеора” предусмотрены короткие стоянки в городах, что увеличивает возможности путешественников. 28 июля в Сарапул приплыли туристы из Елабуги, Набережных Челнов, Нижнекамска, Чистополя, а 30 июля также впервые прибудут туристы не только из Перми, но и из Чайковского, Усть-Качки, Краснокамска»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что речной маршрут оказался востребованным. В частности, заполняемость первых рейсов из Сарапула в Пермь и Казань составила 50%, а загрузка на рейсе из Перми в Сарапул 30 июля — более 90%.

Напомним, «Метеоры» курсировали по маршруту Казань—Сарапул в 2024 году. В мае 2025 года доступ к старому причалу был ограничен из-за обрушения брусчатки на набережной. Тогда в провал упали три туристки, двум из них потребовалась медпомощь. В результате ограничения город перестал принимать теплоходы. Из-за закрытия пристани в тот сезон навигации город потерял около 40 тыс. речных туристов.

Одной из причин ЧП назывался обвал шпунтовой стенке на фоне сезонного подъем воды в реке Каме из-за увеличенного сброса с Воткинской ГЭС, что привело к подмыву берега. На руках администрации города имелось заключение экспертной организации о готовности причала к навигации.

В феврале 2026 года власти Сарапула заключили контракт на строительство и установку нового модульного причала с ООО «Пермская судоверфь» за 68 млн руб. 3 июня в Сарапуле начался монтаж модульного пассажирского причала. Через день к нему прибыл первый теплоход с туристами из Москвы и Казани. Также компания «Конт» из Санкт-Петербурга планирует реализовать инвестпроект по строительству стационарного причала в Сарапуле к 2027 году. Теперь республика соединена скоростным речным сообщением с пятью регионами РФ.