Суд дал блогеру Лерчек пять лет условно

Гагаринский суд Москвы приговорил блогера Валерию Чекалину (Лерчек) к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, передает прокуратура столицы. Лерчек обвиняли в выводе из России в Арабские Эмираты более 250 млн руб. от продажи фитнес-марафона «Идеальное тело». Блогера также оштрафовали на 765 млн руб., и запретили ей на три года администрировать интернет-страницы в том числе через третьих лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Чекалина

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Валерия Чекалина

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Как сообщает корреспондент «Ъ», суд признал госпожу Чекалину виновной по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере). На оглашение приговора журналистов не пустили «в связи с окончанием рабочего дня», поскольку столичные суды в пятницу работают до 16:45.

Первоначально она предстала перед судом со своим бывшим мужем Артемом Чекалиным. Однако в марте дело Лерчека выделили в отдельное производство и приостановили из-за болезни до выздоровления: после родов от своего нового возлюбленного у нее нашли рак желудка 4-й стадии. После прохождения девяти курсов химиотерапии прокуратура получила заключение о возможности подсудимой участвовать в процессе, и 30 июля рассмотрение дела возобновили в закрытом режиме.

Судебное следствие по ее делу заняло всего два дня, и уже 31 июля прокуроры потребовали назначить подсудимой шесть лет колонии условно и штраф 1,221 млрд руб.

Защита Чекалиной просила ее оправдать, а в случае обвинительного приговора освободить от наказания по болезни. Сама Лерчек еще в начале процесса заявила, что по сути не занималась коммерцией, не была учредителем зарубежных компаний, а ее роль сводилась лишь к записи тренировок. Ее адвокаты указывали на отсутствие в ее действиях состава преступления и наличия подложных документов.

Ранее по тому же делу к реальным срокам суд приговорил бывшего мужа блогера Артема Чекалина — (он получил семь лет колонии), а бизнес-партнер пары Роман Вишняк был осужден на 2,5 года колонии.

Мария Локотецкая