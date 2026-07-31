Суд дал блогеру Лерчек пять лет условно
Гагаринский суд Москвы приговорил блогера Валерию Чекалину (Лерчек) к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, передает прокуратура столицы. Лерчек обвиняли в выводе из России в Арабские Эмираты более 250 млн руб. от продажи фитнес-марафона «Идеальное тело». Блогера также оштрафовали на 765 млн руб., и запретили ей на три года администрировать интернет-страницы в том числе через третьих лиц.
Валерия Чекалина
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Как сообщает корреспондент «Ъ», суд признал госпожу Чекалину виновной по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере). На оглашение приговора журналистов не пустили «в связи с окончанием рабочего дня», поскольку столичные суды в пятницу работают до 16:45.
Первоначально она предстала перед судом со своим бывшим мужем Артемом Чекалиным. Однако в марте дело Лерчека выделили в отдельное производство и приостановили из-за болезни до выздоровления: после родов от своего нового возлюбленного у нее нашли рак желудка 4-й стадии. После прохождения девяти курсов химиотерапии прокуратура получила заключение о возможности подсудимой участвовать в процессе, и 30 июля рассмотрение дела возобновили в закрытом режиме.
Судебное следствие по ее делу заняло всего два дня, и уже 31 июля прокуроры потребовали назначить подсудимой шесть лет колонии условно и штраф 1,221 млрд руб.
Защита Чекалиной просила ее оправдать, а в случае обвинительного приговора освободить от наказания по болезни. Сама Лерчек еще в начале процесса заявила, что по сути не занималась коммерцией, не была учредителем зарубежных компаний, а ее роль сводилась лишь к записи тренировок. Ее адвокаты указывали на отсутствие в ее действиях состава преступления и наличия подложных документов.
Ранее по тому же делу к реальным срокам суд приговорил бывшего мужа блогера Артема Чекалина — (он получил семь лет колонии), а бизнес-партнер пары Роман Вишняк был осужден на 2,5 года колонии.
Уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной (Лерчек) по обвинению в незаконном переводе денежных средств за рубеж было возбуждено в октябре 2024 года, после того как ранее прекратили дела о неуплате налогов и отмывании денег. По версии следствия, супруги Чекалины вывели свыше 250 млн руб., полученных от продажи фитнес-марафона «Идеальное тело», на счета компании в ОАЭ, не уведомив об этом налоговую службу и используя подложные документы. При этом сама Валерия Чекалина свою вину не признаёт, в то время как её бывший муж Артем Чекалин признал вину частично, не соглашаясь с квалификацией его действий. Он считает, что его действия должны быть квалифицированы как уклонение от уплаты налогов, срок давности по которому уже истёк.
Процесс был приостановлен из-за онкологического заболевания у Валерии Чекалиной, диагностированного в марте 2026 года. После прохождения химиотерапии прокуратура добилась возобновления дела, ссылаясь на заключение онкологического центра об отсутствии противопоказаний для участия блогера в судебных заседаниях. Отмечается, что еще до приостановки дела Валерия Чекалина утверждала, что не занималась коммерцией и ее роль сводилась к записи тренировок.
Параллельно по этому делу ранее были вынесены приговоры. Бывший партнер супругов Чекалиных, Роман Вишняк, который, по словам Артема Чекалина, предложил создать компанию в ОАЭ для вывода средств, был приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Он признал вину в полном объеме и заключил досудебное соглашение со следствием. Бывший муж Валерии Чекалиной, Артем Чекалин, получил семь лет колонии.