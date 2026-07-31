ЦИК не вернул «Яблоко» на выборы в Санкт-Петербурге

Центризбирком (ЦИК) отклонил жалобу «Яблока» на решение избирательной комиссии Санкт-Петербурга об отказе в регистрации списка кандидатов на выборах в заксобрание по единому городскому округу. ЦИК счел правомерными претензии регионального избиркома к доверенности, выданной финансовому уполномоченному. В ней не было упомянуто право подписывать первый финансовый отчет, который партия подает вместе с пакетом документов, необходимых для регистрации. Отчет, заверенный не уполномоченным на то лицом комиссия посчитала отсутствующим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред ЦИКа Николай Булаев

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Зампред ЦИКа Николай Булаев

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В «Яблоке» объяснили произошедшее технической ошибкой нотариуса. В то же время, доказывал юрист партии Виталий Исаков, уполномоченный представитель получил более широкие полномочия — подписывать вообще все необходимые документы. А после того как избирком известил партию о выявленных недочетах, нотариус внес необходимые исправления в доверенность, но в избирательной комиссии не согласились с таким решением. Столь формальное толкование избирательного законодательства не является адекватным, необходимым и обеспечивающим избирательные права граждан, настаивают в «Яблоке». В свою очередь, зампред городского избиркома Олег Зацепа доказывал, что исправление доверенности «не повлекло ретроспективного возникновения полномочий» у представителя партии, и в ЦИКе с ним согласились.

Подводя итог дискуссии, зампред ЦИКа Николай Булаев опроверг обвинения в предвзятом подходе к спискам партии в определенных регионах: не в каждом регионе первый финансовый отчет является обязательным для регистрации документом, напомнил он. Там, где такого требования нет, партия не имела проблем с регистрацией даже при наличии аналогичного дефекта в документах, отметил он.

Кто поведет «Яблоко» на выборы в Госдуму, читайте в материале «Сплав молодости без опыта».

Анастасия Корня