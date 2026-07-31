Лучший молодой игрок чемпионата Испании Карлос Эспи перешел в «Реал»

Мадридский «Реал» подписал контракт с нападающим Карлосом Эспи. Соглашение рассчитано на пять лет, сообщается на сайте клуба.

Ранее 21-летний форвард играл за «Леванте». Всего за команду он провел 66 матчей, в которых забил 20 голов. По итогам прошлого сезона Карлос Эспи был признан лучшим молодым игроком чемпионата Испании.

Пресс-служба «Леванте» заявила, что трансфер форварда крупнейшей продажей воспитанника академии в истории клуба. По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма сделки составила €25 млн/

Арнольд Кабанов