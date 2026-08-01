Сегодня отмечает юбилей олимпийская чемпионка по теннису, бывшая первая ракетка мира в парном разряде Елена Веснина

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Фото: Алексей Романов / Коммерсантъ Елена Веснина

Фото: Алексей Романов / Коммерсантъ

Ее поздравляет бронзовый призер Олимпийских игр, двукратная обладательница Кубка мира в составе сборной России Надежда Петрова:

— Лена, с юбилеем! Ты — настоящий ураган энергии, женственности и несгибаемого характера. Твой талант и трудолюбие вызывают глубочайшее уважение — ты состоялась как великая спортсменка, при этом оставаясь потрясающе красивой и яркой женщиной. Желаю тебе крепкого здоровья, семейного тепла, океана счастья и чтобы рядом всегда были только близкие по духу люди. Я бесконечно рада, что нам довелось выходить на один корт и играть вместе, это бесценный опыт и настоящая школа мастерства. С днем рождения, чемпионка!

Поздравления передает многократный победитель турниров АТР, двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Михаил Южный:

— Лена, с юбилеем! Желаю здоровья, внутреннего спокойствия и радости от каждого нового этапа жизни. Пусть рядом будут близкие люди, а впереди — только хорошие события.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»